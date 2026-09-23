小草挺蘇巧慧？黃國昌：不支持違法搬錢的人

民眾黨主席黃國昌。（照片：民眾黨提供） 中評社花蓮9月23日電／媒體今天發布最新2026新北市長民調顯示，民進黨參選人蘇巧慧支持度38.2%，還顯示有近2成台灣民眾黨支持者願意投給蘇巧慧。對此，民眾黨主席黃國昌今天到花蓮替黨籍市長參選人戴于文助選，被問到小草票源流向時，他說，民眾黨支持者“不可能支持從公庫違法搬錢”的人。



《震傳媒》今天發布2026新北市長民調，中國國民黨參選人李四川支持度37.1%，輸給民進黨參選人蘇巧慧的38.2%支持度，且民調交叉比對結果顯示，由於竹北藍白合破局引發支持者失望，有18.5%的小草會將選票轉投蘇巧慧。



黃國昌今天到花蓮力挺民眾黨花蓮市長參選人戴于文，大談花蓮市七大面向政策、抨擊政府對馬太鞍溪光復洪災的救災荒腔走板。



被媒體問到今天最新民調，蘇巧慧的選票當中也包括小草轉投的票源時，黃國昌說，民眾黨支持者怎麼可能會支持一個“違法從公庫搬錢”到自己家族公司的人？他批評蘇巧慧明確違法卻不肯面對問題、還東閃西躲，自以為在媒體下很大的資源就不會有人逼問。



黃國昌表示，他尊重各家民調，但沒有看到原始數據他不方便過度評論，並強調民眾黨在新北市支持李四川，不只是履行在新北支持國民黨的協議承諾，最重要的是李四川是做實事的人，是可以把事情最成功的人。