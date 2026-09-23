中美峰會將登場　季麟連：盼促成兩岸無戰

國民黨副主席季麟連受訪。（中評社 方敬為攝） 國民黨行動中常會23日下午在南投縣議會召開。（中評社 方敬為攝） 中評社南投9月23日電（記者 方敬為）針對中美領袖將於24日在華府舉行峰會，外傳可能影響美國對台軍售，中國國民黨副主席、退役將軍季麟連今天下午對此表示，是否影響美國對台灣的軍售時程，目前是各說各話，但他要強調，建設“國防”的目標從來都不應該是追求戰爭，而是避免戰爭，他認為，中美領袖會面，或能促成兩岸無戰。



國民黨行動中常會23日下午在南投縣議會召開，黨主席鄭麗文、副主席季麟連、蕭旭岑及中常委與會，年底爭取連任的縣長許淑華、18位縣議員、13位鄉鎮市長選將共襄盛舉，接受鄭麗文授旗造勢。兼任國民黨南投縣黨部主委的“立委”游顥、馬文君等人也到場參與。



對於中美領袖會面是否影響美國軍售台灣？季麟連在會前受訪表示，有關於美國對台軍售的情況，目前是處於各說各話的狀態，他無法有明確的判斷。



至於中美峰會對台灣的影響及未來走向，季麟連說，大家都在密切關注，他相信，追求和平、繁榮是普世價值，尤其他當了50年職業軍人，他要強調，軍事不等於武裝也不等於要戰爭。



季麟連指出，就如同《孫子兵法》共13篇、6072個字，其實衹有三個中心思想，第一個是無戰、第二個是慎戰、第三個是速戰，基於無戰、慎戰、速戰理念，建設“國防”的目標從來都不是追求戰爭，而是避免戰爭，他認為，中美峰會或能促兩岸無戰。