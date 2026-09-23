竹北新月沙灣退縮　徐欣瑩邀李鴻源勘查

國民黨籍新竹縣長參選人徐欣瑩（中）23日找來李鴻源（左）等人現勘新月沙灣。（徐欣瑩臉書） 中評社台北9月23日電／竹北新月沙灣海岸1年退縮15公尺，中國國民黨籍新竹縣長參選人徐欣瑩23日找來國民黨籍前“內政部長”李鴻源等人現勘。徐欣瑩表示，新月沙灣一帶近年因海浪和沿岸流不斷掏沙導致海岸線退縮，地方政府除了打造網美景點更要營造永續環境，未來必須進行“養沙”工程且主動持續地補沙。



徐欣瑩23日上午邀請李鴻源到新月沙灣進行會勘及針對新竹縣治水進行座談，國民黨竹北市長參選人吳旭智、新竹縣議會副議長王炳漢特助一同出席。徐欣瑩在會勘時表示，新月沙灣的沙岸不斷地退縮，為了居民、遊客以及活動的安全性，希望透過治水及河海專家現地海岸防護會勘。



李鴻源指出，該地面臨嚴重海岸掏沙，觀景台一側雖還有部分沙灘，但另一側北邊完全沒有沙子，顯示整個海岸是極度的不平衡。李示警，“若再不做將會失去整片沙灘”。目前現地雖然建一個很突兀的混凝土構造物，但是可以發現護岸已經嚴重掏刷。



李鴻源呼籲，台灣很多政治人物和民眾都有一個迷思，“建設就是硬道理”、“我幫你們爭取了多少預算、我蓋了多少工程，讓你們可以來打卡”。工程還是要回歸專業，與其花錢做不應該存在的構造物、弄一個網紅打卡的署名景點，更應在思考在海岸生態平衡下，如何讓竹北市乃至新竹縣的民眾有一片漂亮的沙灘。



徐欣瑩23日在臉書發文表示，“美麗的沙灘，正在加速消失”。李鴻源現場指出，觀景台一側還看得到沙灘，連接北側水泥面已經沒有沙，顯示整條海岸線正處於失衡狀態。同行專家則感嘆“新月沙灣已經變成新月水泥灣”。海洋大學的監測數據顯示，這片沙灣岸線平均每年後退2.81公尺，近4年侵蝕速率更飆升至6.37至15.67公尺。



徐欣瑩示警，照這個速度，“新月”終將失去它的“沙灣”。沙灘消失，影響的不只是休閒景觀，更牽涉到居民安全與海岸生態。



徐欣瑩感謝專家對海岸的健檢，兼顧海岸防護與遊憩觀光，需要中長期的科學解方。若未來有機會承擔縣長責任，她會全力推動“先止損再養沙”。



首先，中長期止損：針對突堤形式改良、砂源管理、護岸整建、護坡高程調整以及增加人工石滬進行中長期養護機制。第二，主動補給：借鏡國際（如邁阿密）養灘經驗，在止損後化被動為主動。“中央”跨“部會”與地方合作，持續性養沙補沙。



徐欣瑩說，海岸建設不只是打造一個漂亮的景點，更重要的是20年、30年後，孩子們還能不能踩著沙、看著海。