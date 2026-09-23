美促台發展軍工　許文忠：最後關頭設法榨取

南投暨南國際大學國際企業學系副教授、南投縣議員參選人許文忠。（中評社 方敬為攝） 中評社南投9月24日電（記者 方敬為）美國在台協會（AIT）處長谷立言在中美領袖於華府會面前夕，督促台灣增加軍費支出，並發展軍工產業。南投暨南國際大學國際企業學系副教授許文忠接受中評社訪問表示，中美領袖時隔4個月再度會面，雙方要達成合作，必然得相互妥協，而台灣議題作為中國大陸劃定的底線原則，美方勢必要有所鬆綁，因此要求台灣強化軍事，一方面是自顧不暇，要台灣自保；一方面也是在最後關頭設法榨取台灣的可利用價值。



許文忠，英國里茲大學（University of Leeds）國際企業所博士、中國社科院工業經濟所博士，研究領域包括國際企業、海外直接投資、中小型企業成長、經濟金融等。目前正代表勞動黨參選南投縣議員。



中美元首峰會訂9月24日於美國華府舉行，AIT處長谷立言在此前公開鼓吹台灣應將軍事預算大幅提升至GDP的5%，並積極發展軍工產業。



許文忠分析指出，谷立言的舉措反映出美國在第一島鏈的戰略收縮跡象，前美國國務卿希拉里先前公開示警，美軍防禦武器庫存嚴重吃緊，不僅排擠對烏克蘭等的軍援，更削弱其協防盟友的整體能力。因此，美方此舉一方面是在對中國談判前夕試圖從台灣身上榨取最後的可利用價值，同時也直白告訴台灣，要設法自我保護。



他說，美方督促台灣發展軍工產業，主要源於美國自身軍工產能面臨嚴重的效率下降與規模瓶頸，因而將目光轉向具備科技與精密製造能力的台灣。



許文忠表示，其實台灣目前的鋼鐵業與特殊金屬加工產業，已經開始承接大量軍工業訂單，這對許多資本家而言是一筆極具吸引力的生意，美國的戰略盤算並不僅限於強化台灣自保的能力，分擔美國軍事力量投射的壓力，同時企圖利用台灣完善的供應鏈，將台灣島打造成美國“消耗性武器”與“無人機”等軍工零件的生產基地。

