媽祖親選阿里山平安福茶！嘉義茶農擲筊勝出

高帝園茶業負責人林淑媛、邱詩富自家茶葉被媽祖欽點為2026年度阿里山平安福茶。（照片：新港奉天宮臉書） 中評社嘉義9月23日電／台“交通部觀光署”阿里山“國家風景區管理處”今年展開跨域合作，除串聯台中、嘉義、台南及高雄餐飲品牌推出四季限定茶飲的“四季茶旅風味地圖”外，也請出奉天宮媽祖，由媽祖親自挑選“2026年阿里山平安福茶”，30多位茶農歷經兩輪擲筊比賽，23日決賽由高帝園茶業邱詩富以3個聖筊勝出，接下來媽祖還將到高帝園駐駕、做客一年，讓邱詩富倍感光榮。



為深化阿里山茶文化與觀光品牌連結，阿里山管理處今舉辦“2026阿里山四季茶旅品牌發布暨跨域合作記者會”，除揭露春、夏、秋、冬四季主題茶會，也同步發布兩項跨域合作計劃，包括發行“阿里山四季茶旅風味地圖”及“媽祖選茶・香茗賜福”，透過串聯茶農、餐飲品牌、宮廟與地方產業，讓阿里山茶從山林走進城市，更融入信仰文化，開創阿里山茶旅品牌新篇章。



記者會最大焦點“媽祖選茶・香茗賜福”，是阿里山管理處首度攜手新港奉天宮，結合阿里山茶產業與百年媽祖信仰文化，讓媽祖從茶農中“欽點”年度代表好茶，除敬奉媽祖，也會把媽祖選的平安福茶加以行銷、分享給各界。



阿里山管理處今特別請媽祖到阿管處觸口遊客服務中心，由6位晉級茶農依序擲筊，讓媽祖選茶，最後高帝園茶業邱詩富以3個聖筊勝出，接下來阿管處除採購高帝園茶葉加以行銷，媽祖也會到高帝園駐駕一年。



邱詩富說，因去年阿里山管理處曾請媽祖到山區遶境，受到茶農廣大迴響，今年得知有選茶會，就有30多位茶農報名，日前已先到奉天宮進行第一輪擲筊賽，最後有6位茶農晉級，今總決賽，能被媽祖選中覺得既開心又光榮。



阿里山管理處長龔峰祥說，今年首度與新港奉天宮合作舉辦媽祖選茶儀式，由6家入圍茶農進行最終決選，透過傳統擲筊儀式，讓茶農依序獻上自家茶品，向媽祖擲筊請示，藉此選出2026年度阿里山平安福茶。



新港奉天宮董事長何達煌恭喜邱詩富以3個聖筊勝出，贏得媽祖駐駕1年殊榮，還說媽祖很靈驗，將另行安排媽祖到山上遶境，為居民祈福。