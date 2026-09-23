雲林再傳賄選　村長參選人疑用茶葉等換選票

雲林地檢署接獲情資，二崙鄉某村長參選人鍾姓男子涉嫌以茶葉、醬油、餅乾等物品向選民買票。（照片：雲林地檢署提供） 中評社雲林9月23日電／雲林地檢署接獲情資，二崙鄉某村長參選人鍾姓男子涉嫌以茶葉、醬油、餅乾等物品向選民買票，昨天指揮“調查局”、警方搜索參選人住處，查扣茶葉、餅乾、名冊及競選文宣等物，並傳喚參選人及相關證人共20人到案。檢方訊問後認定鍾姓參選人及柯姓樁腳涉犯選罷法交付賄賂罪嫌重大，且有勾串共犯、證人之虞，今天向雲林地方法院聲請羈押禁見。



雲林地檢署表示，檢方日前接獲情資，得知鍾姓參選人疑涉賄選，檢察長林秀敏隨即指派檢察官黃薇潔、林麗純指揮雲林縣警察局虎尾、西螺分局組成專案小組偵辦，昨天由雲林縣調查站、刑事警察局第六大隊、雲林縣警察局虎尾、西螺分局及刑事警察大隊等單位展開搜索。



檢方調查指出，初次參選的鍾姓參選人為求順利當選，自今年7月起，涉嫌親自或透過柯姓樁腳，向村內具有投票權的選民交付具有經濟效益及實用性的物品，包括整袋高山茶、醬油、餅乾及競選文宣，或直接交付高山茶葉罐，並夾帶競選文宣，向村民請求拜託支持，至少20名村民收受市價300至400元禮品。



專案小組昨天搜索後，查扣茶葉、餅乾、名冊及競選文宣等物證，另通知、傳喚參選人及相關證人共20人到案說明。檢方訊問後，認為鍾姓參選人及柯姓樁腳涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項，對於有投票權之人交付賄賂罪嫌重大，並有勾串共犯、證人之虞，因此向雲林地院聲請羈押禁見，其餘涉嫌收受賄賂的選民及證人則予以請回。



雲林地檢署強調，賄選不僅可能涉及現金，若以具有相當經濟價值的財物作為投票對價，同樣可能涉及賄選犯罪。檢方表示，將持續查辦賄選及其他妨害選舉案件，以維護選舉公平。民眾若知悉賄選情事，可撥打“法務部”24小時反賄選專線0800-024-099（撥通後按4）檢舉，或透過雲林地檢署一對一LINE檢舉聊天室提供線索，檢舉人身分及相關資料將予保密。