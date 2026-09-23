沈伯洋民調緊咬蔣萬安　扁：好像別有目的

陳水扁留言質疑，信民協會民調的抽樣結構怪怪的，“好像別有目的”。（陳水扁Threads） 中評社台北9月23日電／2026台北市長選戰，台北市信民兩岸研究協會（信民協會）和民調專家戴立安22日公布最新民調，結果顯示，尋求連任的國民黨籍台北市長蔣萬安支持度41.7%、民進黨籍台北市長參選人沈伯洋則為40.5%，雙方僅相差1.2個百分點，相關結果引發外界議論。對此，民進黨陳水扁22日表示，該民調的抽樣結構怪怪的，“好像別有目的”。



根據信民協會22日公布的最新台北市長民調顯示，蔣萬安支持度41.7%、沈伯洋40.5%，兩人相差1.2個百分點。在該民調政黨傾向方面，有24.3%受訪者表態支持國民黨、32.7%支持民進黨、5.4%支持民眾黨，而認為自己中立、選人不選黨的民眾有25.5%。



陳水扁22日在Threads與網友互動留言表示，不能因為最新民調追平，就放鬆警惕，何況該民調的抽樣結構也怪怪的，“好像別有目的”。但對於是哪個部分有問題，陳水扁並沒有具體說明。但這份民調最引人注意的是，蔣萬安居然在深綠的大同區勝出，卻在藍營鐵票倉的大安區敗陣。



針對民調的政黨傾向樣本方面，有24.3%表態支持國民黨、民進黨支持者32.7%，引發議論。戴立安昨天解釋，民進黨的表態率高，但不代表抽到的國民黨支持者就少，因為支持者可能不願表態或說自己中立。但其實在政策上、適合度、政黨上的選擇，可以去標定其藍綠深淺。



上述民調由信民協會委託戴立安負責問卷設計與分析、畢肯市場研究公司執行電訪，從9月16日至9月18日，調查對象為設籍於台北市且年滿20歲之民眾，成功完訪1076人（住宅電話752人、行動電話324人），抽樣誤差最大值±3.0%。