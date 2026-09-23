蔣萬安旋風強　高雄藍議員今合掛看板

國民黨籍高雄市議員李雅靜23日在鳳山掛出與國民黨籍台北市長蔣萬安合體看板。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月23日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍台北市長蔣萬安上周六(19日)到高雄輔選，讓高雄藍營與支持者士氣大振，國民黨籍高雄市議員李雅靜23日趁勢掛出兩面與蔣萬安的合體看板，話題持續席捲港都，也讓人看到“萬安旋風”的外溢效果。



九合一選舉將於11月底投票，選戰剩兩個多月，造勢場合也將越來越多。國民黨目前備受矚目的輔選母雞有黨主席鄭麗文、“立法院長”韓國瑜、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕等人，大咖輔選威力如何也讓人好奇。



柯志恩19日舉辦首場鳳山萬人大造勢，邀請到蔣萬安、國民黨新北市長參選人李四川到場助陣，不僅“北高連線”帶來話題，造勢場合湧入3萬人，人潮外溢到水洩不通，也讓“萬安旋風”、“川流不息”後續看漲。



高雄市總人口約有270萬人，高雄全部38個行政區裡面，鳳山區約35萬人，是全高雄市人口最多的行政區。人口多，代表空氣票多、中間選民多、知識選民多，台北市長蔣萬安等於就是最好的拉票機，而且919造勢場地就在鳳山。



這次“蔣萬安×李雅靜”最新合體看板分別設置在鳳山區中山路龍山寺旁，以及青年路二段，這兩處都是鳳山重要交通幹道及人潮聚集區。鮮黃色的大型看板搭配蔣萬安與李雅靜人物形象，視覺辨識度頗高，容易被看到。



對此，李雅靜也表示，找蔣萬安作為合體看板主角，不只要展現蔣萬安在高雄的高人氣，最重要的是希望讓“台北好的經驗，在高雄實現”。蔣萬安目前在台北推動城市治理、青年政策、產業發展及宜居環境等工作，有許多經驗值得高雄借鏡。