湯紹成：中美峰會合大於鬥　特朗普相當謹慎

政治大學國際關係研究中心兼任研究員湯紹成接受訪問。（中評社 邱筠媜攝） 中評社台北9月24日電（記者 邱筠媜）中美峰會即將於美國華府登場，亞太綜合研究院院長湯紹成接受中評社訪問表示，此次中美會談重點包括台灣議題、經貿及美伊戰爭，美國總統特朗普有求於中方的事情比較多，因此特朗普相當謹慎。他推測中美峰會將是“合大於鬥”，雙方競爭仍然存在，但合作的重要性高於對抗。



針對日本首相高市早苗在中美峰會前一天與特朗普在聯合國大會場邊會面，湯紹成說，日本希望提早一步布局，因為日本一直擔心中美領導人見面後對日本不利，這點與台灣的處境相似，中美領導人即將會面之際，感到最緊張的就是賴清德。



湯紹成，德國波昂大學政治學博士，現為亞太綜合研究院院長、政治大學國際關係研究中心兼任研究員。1996至2000年曾代表新黨當選第三屆“國大代表”，曾任中華兩岸人民文經交流促進會會長。



湯紹成表示，台灣議題、經貿及美伊戰爭是三大中美峰會重點。經貿方面，包括黃豆、波音飛機、稀土及關稅等議題。伊朗問題也是特朗普非常關心的議題，他希望中方幫他一把。至於台灣問題，中方則可能反過來要求特朗普有所表現，才可能在其他問題上幫助美國，這是外交上常見的交易。



湯紹成認為，特朗普有求於中方的比較多，習近平這次訪美氣勢非常高，特朗普會謹小慎微，希望招待得很好，以便從中方得到一些奧援。這次習特會是“合大於鬥”，中美雙方競爭仍然存在，但合作的重要性高於對抗。



路透社近日報導，中方可能要求特朗普依據1982年《八一七公報》暫停對台軍售。湯紹成指出，中方先把價碼提出來，再看特朗普能夠做到什麼程度，之後才判斷還能提供多少其他協助，在這種情況下，台灣就是受害者。



湯紹成說，特朗普看到的台灣，一方面是台灣搶美國晶片，另一方面是台灣距離美國很遠，美國要為台灣打仗划不來。而台灣能夠提供的籌碼又有限，台積電也已經給了不少，能夠再拿出來的籌碼並不多。



因此，湯紹成認為，習近平若此次會談提出《八一七公報》確實有作用，雖然特朗普不會完全依據《八一七公報》處理對台政策，但在對台軍售方面，140億美元軍售案已經延期，兩架F—16V戰鬥機交付進度不明，因此未來美國對台軍售是否會減少、降低數量，這個機率是存在的。