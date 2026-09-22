關注：賴清德明褒暗貶張善政　難救桃園選情

賴清德23日到桃園輔選有不少麻辣發言。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園9月24日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍桃園市長張善政年底尋求連任，對決民進黨桃園市長參選人黃世杰，綠營陷入苦戰。民進黨行動中常會23日在桃園舉辦，賴清德花了逾12分鐘對張善政明褒暗貶，用力拉抬綠營低迷的選情。



陳水扁創辦的凱達格蘭基金會“新台灣國策智庫”22日公布桃園市長選情民調，張善政以47.0%支持度大幅領先黃世杰的25.9%。在看好度方面，張善政獲得64%，大贏黃世杰的16%。此外，張善政施政滿意度也達58.2%，並獲得53.1%欣賞度。



賴清德23日到桃園出席行動中常會致詞時，突然猛誇張善政，一下稱兩人是“難兄難弟”，一下又說張是“大材小用”，並對張的學經歷如數家珍。但賴也隨即話鋒一轉暗酸張，不是桃園人、水土不服、年紀太大連任會更辛苦，努力挽救綠營在桃園的低迷選情。



賴清德麻辣發言想炒熱選情，還舉吳敦義當年從南投縣長轉戰高雄市長、朱立倫從桃園縣長轉戰新北市長的例子，暗批藍營內鬥嚴重。然而民進黨在桃園的選情實在太冷，即使賴清德賣力催效果也有限。



桃園選情為何熱不起來？主因是張善政、黃世杰的個性使然，一位是理工博士、另一位是法律學霸，兩人性格在政壇上都相對溫和，自然很難擦出火花。但選戰最怕沒有火花，這對身為挑戰者的黃世杰相當不利，也難怪桃園綠營小雞會急得跳腳，在議場要求張善政趕快跟黃世杰辯論。



對於賴清德的明褒暗貶，張善政表示感謝肯定，並藉此向賴喊話“幫桃園一個忙”，希望“行政院”能趕快通過桃園首創的可負擔住宅自治條例，反將一軍。



相較於賴清德、張善政兩人高來高去，當時站在賴身旁滿臉尷尬的黃世杰，事後坦承賴談話確實出乎大家意料之外，但若完整聽完賴的客觀分析，就會知道他才是最適合的桃園市長人選。對照張、黃兩人的回應，不知道賴是否也像四年前一樣對桃園選情勝負已有定見？