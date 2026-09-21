關注：盧秀燕想走高市早苗路線？

盧秀燕與美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言經常互動。（照：盧秀燕臉書資料照） 中評社台北9月24日電（記者 黃筱筠）中國國民黨籍台中市長盧秀燕最近動作很多，密集評論國際、兩岸事務，對2028大選已明顯表態。在中美峰會前夕，她還派出子弟兵與藍委徐巧芯組團訪問美國，很可能是先對中美峰會可能觸及的台灣議題、對台軍售進度進行了解，也讓美方知道國民黨的意見。



即將在美國登場的今年第二度中美峰會，牽動全球發展、地緣政治，全世界都高度關注。盧秀燕刻意提及日本首相高市早苗，藉此對比民進黨執政政府，要求民進黨要預作準備。但現實是，美方有可能與民進黨領導人通電話或見面嗎？就算未來政權轉移，國民黨執政，要做到這樣，可能性也很難說。



盧秀燕提到日本內閣改組有利台灣、對台中更加分，刻意展現國際視野。但高市早苗這次內閣改組，外界認為未來施政恐怕更加保守，甚至透過移除黨內對中溫和派，例如總務大臣林芳正等人，留任強硬派外交、防衛核心，並讓友台且主張積極防衛的日本維新會首度入閣，呈現出日本對中路線趨向強硬。



盧秀燕對高市早苗的認同，以及認為日本內閣改組對台灣有利，這個方向是否透露出盧秀燕未來可能走親美、親日路線，甚至採取類似高市早苗的路線？



尤其是在中美峰會前夕，由“外交及國防委員會”“立委”徐巧芯率團，藍委赴美訪問，時機敏感，加上黨團成員有外界所稱的“盧媽三子”，藍委黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋，似乎正在替盧秀燕探探美國口風。是否想仿效高市早苗，搶在中美峰會前，與美國先取得對話機會？



這團訪美成員中，還有國民黨不分區科技“立委”葛如鈞，在訪美期間臉書提到“中國AI是假的”。很明顯是在訪美過程中，為了積極拉攏美國，不惜貶低中國大陸。如果此訪團被視為替盧秀燕訪美探口風，那麼葛如鈞的言論，是否也代表盧秀燕認同？



盧秀燕之前派出親近的核心幕僚、副市長鄭照新赴中國大陸，為台商尋找商機，也拋出可能在卸任前後訪陸。盧秀燕想要在美中之間尋求平衡，但對美、對日、對陸的態度卻大不相同。從目前一連串動作來看，已經可以觀察到，未來若要爭取大位，盧秀燕可能會走什麼樣的路線。