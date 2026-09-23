曾偉峯：特朗普兩張牌　延緩軍售、限制台灣

政治大學國際關係研究中心副研究員兼國際合作事務統籌長曾偉峯。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月24日電（記者 鄭羿菲）中美華府峰會即將登場，政治大學國際關係研究中心副研究員兼國際合作事務統籌長曾偉峯接受中評社訪問表示，台灣問題應不會像5月北京峰會這麼明顯，美國總統特朗普首重的是經貿利益，而中方則延續“建設性戰略穩定關係”，控管中美衝突。雙方還是會各說各話，各自有一些彈性。



曾偉峯說，儘管台灣議題不是最強烈的議題，但不代表不是重要的議題，中國大陸還是會想取得階段性成果，在中美之間的談判角力中，大陸現在更有自信因應特朗普的交易性格，台灣顯然已成談判桌上的議題之一，而延後對台軍售、對台限制是特朗普手中的兩道籌碼。台灣最需要關注的是，中美峰會結束後，美國對台軍售有什麼行動。



中國國家主席習近平應美國總統特朗普邀請，自23日至25日赴美國進行國事訪問。



曾偉峯是美國北德州大學政治學博士，專長為東亞政治與經濟發展、國際關係。曾任淡江大學中國大陸研究所助理教授、“國防安全研究院”量化分析與決策推演中心助理研究員，現為政治大學國際關係研究中心副研究員兼國際合作事務統籌長。



曾偉峯接受中評社訪問表示，特朗普此次希望從中國取得一些經貿成果，這幾天表現出一些軟姿態，如親自接機、說“把對中關稅提高到145%太高了”，給足中方面子，再加上主場在美國，特朗普一定會要一點東西。中方也知道，畢竟臨近美國11月 初的期中選舉了，中方應會帶經貿大禮給特朗普。



曾偉峯說，5月北京“習特會”雖有投資委員會，但進展其實相當緩慢，可以說沒有太多進展，特朗普應會希望要有一些具體重要的進展，如中國宣布投資美國多少錢、在什麼產業上投資、採購大豆與牛肉等農產品，特朗普想要的是可以拿到期中選舉宣傳的成果。其他像是科技競爭、控管AI發展競爭的問題等。

