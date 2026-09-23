張延廷：美破格接機示好　台淪利益籌碼

前台灣空軍副司令、退役中將張延廷。(中評社 莊亦軒攝) 中評社台北9月24日電（記者 莊亦軒）中美華府峰會即將登場，美國總統特朗普親赴空軍基地迎接到訪的中國國家主席習近平，展現高規格禮遇。前台灣空軍副司令、退役中將張延廷向中評社表示，美方禮遇背後釋出向中方示好的強烈信號。美國正面臨中東戰事引發的通膨壓力，以及農業州大豆秋收的急迫去化需求，極可能拿對台軍售與涉台政治表態作為談判籌碼，交換中國在牛肉、波音客機與大豆（Beef，Boeing，Bean；3B）的3B大宗訂單，台灣議題恐淪為中美兩國利益交換的籌碼。



台灣透過“鳳翔專案”向美國採購66架全新F-16V Block 70戰機，首批2架早在8月17日就從美國本土啟程，原本外界預期很快就能飛抵台灣，沒想到戰機抵達夏威夷後卻遲遲沒有下文，甚至一度被目擊準備起飛後又返回停機坪，至今仍未完成返台交機。



張延廷，生於台南，籍貫山東，政治作戰學校政治系研究所博士，是台灣首位現役即具有正教授資格的空軍將領。歷任空軍副司令、空軍司令部政戰主任、“參謀本部”情報參謀次長、空軍官校校長等職，現為中國國民黨台北市黨部副主委，並投入年底台北市中正、萬華區市議員選舉。



張延廷示警，台灣已付清高達140億美元軍購款項，裝備卻被美方壓著遲遲不給，甚至兩架原定飛交的F－16V戰機飛出美國本土後也遭到推遲、無法如期返台。台灣內部卻對國際局勢變化毫無警覺，“敏感度不夠、危機感不夠、處理能力不夠”，若美方依循《八一七公報》對台軍售展開質與量的全面限縮，台灣將面臨極大的戰略被動。



《八一七公報》（全稱《中美就解決美國向台出售武器問題的公告》）於1982年8月17日簽署，是中美三個聯合公報的最後一項，美方承諾將“逐步減少它對台灣的武器出售，並經過一段時間導致最後的解決”。



張延廷認為，不能排除美方重申《八一七公報》的可能性。美對台軍售在時間上不斷向後推遲、在武器品質上堅決不提供F-35等頂級先進裝備，對台軍售雖然美方並未表態，但實質上已做出限制。再加上特朗普過去曾將台灣比喻為“筆尖”、指責台灣偷走晶片事業，對台態度充滿現實算計，一旦華府為了自身國家利益轉向，台灣終將在現實的大國棋局中淪為被犧牲的籌碼。



外媒日前報導，美方規劃在華府近郊的安德魯斯聯合基地由特朗普親自迎接中國元首。這是繼超過60年前1962年英國首相麥克米倫訪美後，美國總統罕見親自赴機場接機，成為中美關係的歷史性的一刻。