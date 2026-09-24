吳子嘉：扁質疑北市民調怪怪的　高手！

吳子嘉。（中評社 資料照） 中評社台北9月24日電／根據信民兩岸研究協會22日公布台北市長民調結果顯示，中國國民黨籍台北市長蔣萬安支持度41.7%、民進黨參選人沈伯洋40.5%，雙方僅差距1.2個百分點，陳水扁22日表示，這份民調“抽樣結構也怪怪的，好像別有目的？”《美麗島電子報》董事長吳子嘉23日在網路節目說，陳水扁質疑民調抽樣結構怪怪追，可說是高手。因為沈伯洋有打電話告訴陳水扁，民進黨黨內民調數據跟戴立安公布的數據，相差非常大。



吳子嘉爆料表示，為什麼陳水扁敢講這句話？因為有所本啊，就是因為沈伯洋親自打電話告訴陳水扁黨內民調，他是輸幾趴，陳水扁知道，所以他才敢這樣寫。這個橫空出世、突然間冒出來一個奇怪的民調，這個民調是幫忙、還是扯後腿？沈伯洋打電話告訴陳水扁的黨內民調數據跟戴立安公布的數據，相差非常大。



吳子嘉指出，陳水扁是選舉高手，一開始知道這個民調抽樣結構也怪怪的，陳水扁昨天晚上跟他的民調專家的朋友討論這個結構，陳水扁還很認真，討論到晚上11點鐘，早上才寫文章，質疑好像別有目的，他認為在害民進黨。



吳子嘉23日在網路節目《董事長開講》節目中表示，陳水扁在脆寫了一段很重要的話，“不能因為最新民調追平就放鬆警惕喔！！何況該民調的抽樣結構也怪怪的，好像別有目的？”講這話可說是高手。因為民進黨的民調跟戴立安的民調相差非常大。這個民調害死民進黨，一個月後的民調你要做嗎？做出來的數據是是贏，還是輸？



吳子嘉說，萬一信民協會再過一段時間，再發表一次台北市民調，發表出來的結果是落後怎麼辦？因為民調在這個選舉當中是非常重要的一個影響因素，他要催票、固票、通通是要靠民調，最後民進黨是有節奏的，每個月的民調，是要節節高升。你把它空間一下搞掉，因為贏了1%，10月份只能贏不能輸，你10月份的民調不能夠後退，若輸9、輸10個百分點，那不就崩盤。而且崩盤的結果，不是沈伯洋崩盤，是民進黨整個崩盤。