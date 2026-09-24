民調差1.2百分點？謝寒冰揭連綠營都不信

台北市長蔣萬安支持度41.7%、民進黨台北市長參選人沈伯洋40.5%。（照片：信民協會提供） 中評社台北9月24日電／台北市信民兩岸研究協會22日公布最新台北市長民調顯示，中國國民黨籍台北市長蔣萬安支持度為41.7%、民進黨參選人沈伯洋為40.5%，兩人相差1.2個百分點。媒體人謝寒冰23日在政論節目表示，他認識的綠營的人私底下都說，他們也覺得這個民調可信度不高。



謝寒冰23日在政論節目《鄉民“監察院”》中說，你看沈伯洋反應就知道，正常來說，沈伯洋看到這個民調應該是很高興，結果沈伯洋昨天的反應是非常冷靜，他說我們還是落後，要繼續努力，他為什麼這麼低調，因為他知道這個偏離事實太遠。實際上，雖然昨天綠營的很多節目都在做，稱沈伯洋已經追上來了之類的。



謝寒冰透露，實際上他認識的綠營的人私底下都說，他們也覺得這個民調可信度不高，他們覺得跟他們自己感受到的實際狀況有差距，所以他覺得就看看。



謝寒冰指出，有去過延三夜市的人都知道，那邊從頭到尾都很熱鬧，當然沈伯洋帶著自己人去，看起來一定是很擁擠，可是他每天做這種事情不煩嗎？而且延三夜市，他確定在地的人多？沈伯洋想要繼續這樣炒，他沒什麼意見，只是這個真的對他選舉有利嗎？



謝寒冰點出，現在有人看到沈伯洋喝珍珠奶茶，覺得好萌，這個讓人快瘋了、受不了，你要崇拜偶像，要去搞這種造神運動，好歹瞭解你現在造神的人是什麼人。大家難道不覺得這有點似曾相識，有一群人叫“農婦”，當年吳怡農出來的時候，不是一堆人喊“哇”，結果當年吳怡農就是輸給蔣萬安，所以去炒作這些東西，其實沒有什麼太大意義。