北市長民調惹議　陳鳳馨：成戴立安名牌

國民黨籍台北市長蔣萬安（左）與民進黨台北市長參選人沈伯洋。（中評社 合成資料照） 中評社台北9月24日電／2026台北市長選戰，台北市信民兩岸研究協會(信民協會)和民調專家戴立安22日公布最新民調，結果顯示，尋求連任的中國國民黨籍台北市長蔣萬安支持度41.7%、民進黨台北市長參選人沈伯洋則為40.5%，雙方僅相差1.2個百分點，引發外界議論。對此，資深媒體人陳鳳馨23日預言，這份民調未來將成為戴立安永遠的“名牌”，任何人只要說到戴的民調，就會想到這次高度爭議的台北市長民調。



根據信民協會與民調專家戴立安合作、昨天公布的最新台北市長民調顯示，蔣萬安支持度41.7%、沈伯洋40.5%，兩人相差1.2個百分點。在該民調政黨傾向方面，有24.3%受訪者表態支持國民黨、32.7%支持民進黨、5.4%支持民眾黨。認為自己中立、選人不選黨的民眾有25.5%。



陳鳳馨23日在政論節目《少康戰情室》透露，自己認識戴立安很久，戴有一套製作民調的方法，如將對政黨的支持度以數字進行分級，但現在早就不該再繼續用這種方式，因此在自己心目中，戴製作的民調並非是準確度排行榜的前三名。



陳鳳馨點出，這民調與台北市傳統“藍大於綠”的選民結構認知有著巨大落差。信民協會民調有高達96%的國民黨支持者及88.5%的台灣民眾黨支持者都表態力挺蔣萬安，而民進黨有89.4%支持沈伯洋。如果泛藍與白營的支持度加起來都輸給泛綠，民進黨在台北市早就該長期執政了。蔣萬安（41.7%）與沈伯洋（40.5%）最終總支持度竟被拉近到只差1.2個百分點，這在邏輯上非常不合理。