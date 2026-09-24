翁履中：台灣議題偏向陸期待　應降兩岸敵意

旅美學者翁履中。（中評社 資料照） 中評社台北9月24日電／中國國家主席習近平24日抵達美國進行國是訪問，並將與美國總統特朗普會談，旅美學者翁履中指出，按照現在的習特互動氣氛走下去，美中在台灣問題上恐怕只會更偏向北京的期待，他建議台灣應加速、但低調地把自己的經濟實力做強，並盡可能降低兩岸意識形態對撞的強度。



翁履中強調，台灣真正該做的事情其實很務實，也不是做不到。台灣需要把科技與供應鏈的重要性做得更難取代，並在對外談判上有所堅持，關於台灣利益和未來發展的項目，絕對不能輕易妥協。他建議盡可能降低兩岸意識形態對撞的強度，讓敵意螺旋不要一直上升，避免不必要的衝突，“這才是台灣在大國競爭裡真正需要的戰略”。



翁履中在臉書發文指出，習特會上，台灣、關稅、出口管制、稀土、科技與供應鏈都可能進入談判議程，而在特朗普剩下的2年任期裡，倘若台灣問題真的出現新的調整，影響的不只是華府對台北說了什麼，還會影響整個區域怎麼看台灣。



假設特朗普在台灣議題上釋出更具交易性的訊號，他認為，第一個影響毫無疑問會是台灣內部對美國承諾的信心；第二可能更重要的是，日本、韓國、澳洲等盟友也會觀察美國態度，只要他們對台灣的支持從公開轉為低調，將是讓人擔心的訊號。