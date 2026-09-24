賴出奇招洋流到捷運派報？媒體人：有點好笑

左起民進黨台北市長參選人沈伯洋、賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北9月24日電／2026台北市長選舉逐漸升溫，民進黨台北市長參選人沈伯洋近期掀起所謂“洋流”風潮，傳民進黨主席賴清德建議沈伯洋陣營到捷運派報，但媒體人黃揚明23日在政論節目指出，相關行為恐違《大眾捷運法》。



黃揚明說，他看到這消息覺得有點好笑，好笑的原因是，這是賴清德親自建議的！說要派報。節目主持人謝曜州喊“這是老人的做法吧？”



黃揚明23日在政論節目《國民開小會》表示，蔣萬安有沒有動起來？蔣萬安的選戰團隊組了沒？還沒！沈伯洋的團隊已經如火如荼，報導裡還提到，好像已經準備要去捷運站裡面發報紙？叫“順報”。



黃揚明強調，其實這個事情，要提醒大家，你如果在捷運站外面發，沒問題。但，第一，你不能進捷運站發；第二，大家拿了那份報紙，如果你在捷運裡面，比如說把它打開來看，或是分給其他人？“欸，那個違法喔！”



黃揚明指出，《大眾捷運法》裡面是有規定的，不可以在捷運站體裡面從事政黨宣傳。主持人謝曜州表示，他不能發，可是我拿到、走進捷運車廂，可以打開來看吧？黃揚明說，你這邊打開來看，那邊就可以檢舉你，說你在宣傳政治！



黃揚明表示，候選人如果穿著競選背心，進捷運站時要脫掉！如果今天是文宣品，在捷運裡打開來給大家看，難道沒有宣傳的效果嗎？這就會有爭議，可能會被人檢舉說在搞選舉活動。如果有一些志工不知道，多拿了兩份報紙，進去捷運裡面發？