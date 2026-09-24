陳水扁曬就職照吃鬍鬚張　要政治人物別加戲

陳水扁在社群threads發文。（取自陳水扁threads） 中評社台北9月24日電／餐飲連鎖店鬍鬚張少東日前站出來力挺台北市長蔣萬安，卻遭到綠營側翼抵制店家，蔣萬安等藍營政治人物特別吃鬍鬚張力挺。陳水扁23日也在社群貼出過去照片，表示自己2004年連任“總統”時，就職當天的午餐正是鬍鬚張滷肉飯。



陳水扁也喊話，“每個人都有選擇消費或不消費的自由，但不要出征、抵制品牌”，同時也說有政治人物看到黑影就開槍，一再放大事件消費店家。政治人物也不要消費店家替自己加戲。



綠營側翼之前出征鬍鬚張時，出身民進黨、前“立委”郭正亮就提到，鬍鬚張過去都力挺民進黨，他在參選台北市“立委”時也拜會過鬍鬚張老闆。



陳水扁23日在社群以，“鬍鬚張滷肉飯是陳水扁“總統”連任就職午餐”為題發文說，2004年5月20日，陳水扁連任“總統”就職當天的午餐，吃的正是鬍鬚張滷肉飯。



陳水扁說，22年後，幾句網路上的言論，卻讓特定政治人物見到黑影就開槍，不斷鼓譟、擺拍，硬把鬍鬚張搬上政治舞台。原本許多人根本不知道這場爭議，反而是有心人一再放大。



他說，一個品牌不代表任何政黨，背後還有老闆、員工、加盟店與許多家庭。走進店裡的客人，也可能支持藍、支持綠、支持白，或根本不關心政治。



陳水扁說，就像補簽會當天，排隊的民眾都很有規矩、很有禮貌，不鼓譟也不製造衝突。他相信，絕大多數台灣人都是理性的，真正有意見的只是少數，不該被刻意放大成整個社會的樣子。政治歸政治，滷肉飯就好好吃。不要替一碗簡單的台灣美食，加入仇恨、對立與政治算計這些多餘的調味料。