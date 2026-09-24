特朗普接機習近平　黃國昌喊話綠別蒙著眼睛

台灣民眾黨主席黃國昌到台中輔選並受訪。（中評社 方敬為攝） 民進黨主席黃國昌到台中市輔選民眾黨市議員參選人江和樹。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月24日電（記者 方敬為）針對中美領袖在華府會面，台灣民眾黨主席黃國昌今天表示，他看見美國總統特朗普高規格迎接習近平，令他感慨，他身為台灣人，有志氣，絕對不會忘記這一點。他也要呼籲民進黨政府，正視中國已經崛起的現實，不要把眼睛蒙上，繼續大內宣欺騙台灣人，面對國際現實，應該團結內部，而不是繼續搞分化。



中國國家主席習近平24日抵達美國，美國總統特朗普親自接機。對此，黃國昌上午到台中市輔選民眾黨市議員參選人江和樹時受訪表示，他看到特朗普與夫人梅拉尼婭親自以紅地毯、軍機列隊高規格接待習近平和夫人彭麗媛，還親自送上座車，老實說對他一個台灣人而言，非常感慨。



黃國昌說，台灣人有志氣，我們也絕對不會忘記這一點，但是同時我們也要理解，必須正視中國已經崛起的現實，尤其是執政的民進黨政府，不要再把眼睛蒙上，繼續搞一些大內宣欺騙台灣人，連“對方的高鐵沒有椅背”這種違反事實的話都講得出來，只是為了在內部牟取短期的選舉利益。



黃國昌表示，他當然希望美國真的把台灣當成是民主的盟友，而不是談判的籌碼，尤其過去這幾個月，美國一方面要求台灣支出非常高軍事預算，向美國購買各式各樣的武器，一方面又看到特朗普是用這麼積極的態度迎接習近平，這提醒我們，國際政治非常的現實，台灣自己要加油。



黃國昌呼籲，民進黨政府當前該做的是團結台灣人民，衹有真正團結台灣人民，才能在美國、中國兩大強權環伺之下，為台灣人爭取最好的出路，而不是一直對內搞分化、搞仇恨、搞衝突。如果套用民進黨的製造內部衝突的邏輯，請問民進黨敢嗆特朗普是在“舔共”嗎？