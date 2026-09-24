曾獻瑩：台灣對特朗普沒太重要　看緊台積電

國民黨台北市議員曾獻瑩接受訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月24日電（記者 張嘉文）中國國家主席習近平抵達美國訪問，美國總統特朗普親自接機，高規格接待引發關注。中國國民黨籍台北市議員曾獻瑩向中評社表示，特朗普此舉就是要“給足習近平面子”，也凸顯中國國力已日漸強大，大到美國無法忽視。



曾獻瑩說，尤其美國目前在俄烏戰爭、中東伊朗等問題上都需要中國幫忙，相較之下，台灣問題對特朗普完全沒那麼重要，外界關心台灣利益會不會因此被犧牲，“我們已經看到有這個跡象，不免憂心”。



他也提醒，因此台灣最重要的仍是回到“矽盾”，台積電最核心技術應留在台灣，保留自己的核心競爭力。



曾獻瑩為台灣大學工商管理學系企業管理組學士、台灣大學企業管理學Global MBA碩士，曾任台積電工程師，現為台北市議員。



針對特朗普以超高規格接待習近平一事，曾獻瑩接受中評社訪問時表示，特朗普是生意人，對生意上的拿捏以及籌碼掌控非常精準，在正式談判前給習近平極大面子，是站在“美國利益優先”的角度思考，因為無論俄烏戰爭、歐洲戰場，或中東伊朗問題，美國都有需要中國協助之處。



他說，台灣問題確實是美國會在意的，但美國更在意自己的國家利益，以及在歐洲、中東戰場的利益。至於大家關心台灣利益會不會因此被犧牲，從目前一些跡象來看，確實讓人不免憂心。



曾獻瑩舉例，台灣向美國購買的F-16戰機目前停在夏威夷還沒飛回來，“這個就是跡象，落葉知秋”。如果習近平結束訪美返國後，F-16馬上飛回台灣，就代表美方可能只是不想在中美會談前刺激中國。但如果F-16較慢返台，加上第二批的特別軍購案美方也遲遲沒有批准，就可以觀察軍購是否成為這次會談的關鍵。



曾獻瑩認為，這次最重要的就是觀察特朗普對軍購案的態度，對此他“不容樂觀”，因美國現在深陷中東戰場，需要中國幫忙解決問題的程度“會比需要台灣還多”。特朗普又馬上面對期中選舉，最需要的是儘快從中東戰場脫身，讓油價下跌、通膨緩和，才有利於選舉。相較之下，台灣問題沒那麼急迫，因此中方此時就可能要求美國在台灣問題上做一定程度的讓步，“這是我認為對台灣來講最大的危機就在這次”。



至於台灣該如何因應？曾獻瑩說，“特朗普最在意台灣的就是一件事，AI晶片。”至於“台獨”等其他議題，特朗普甚至可能認為只要台灣不要惹麻煩即可。他真正關心的是與美國產業、AI資訊科技及軍事“國防”科技密切相關的AI晶片，不要因兩岸關係緊張受到影響。



曾獻瑩指出，台積電產能目前美國短期還無法複製，因此美方仍非常在意AI晶片。但如果未來AI晶片生產基地逐漸往美國移動，美國手上的把握愈來愈高，對兩岸緊張的擔憂程度也可能慢慢降低。



曾獻瑩強調，因此台灣最重要的仍是回到“矽盾”，保留自己的核心競爭力。他一貫主張台積電最核心技術應留在台灣，因為一旦持續赴美，就會面臨“資金外流、技術外移、人才外移”，加上美國還刻意培養英特爾（Intel）投入晶圓代工，“這四方面夾擊，台灣其實處境會日益困難”。