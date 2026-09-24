美軍售卡關？范雲：台灣安全在自身實力

民進黨團書記長范雲。民進黨“立法院”黨團上午召開記者會，特別秀出手板強調美日韓外長對台灣的支持。（中評社 邱筠媜攝） 中評社台北9月24日電（記者 邱筠媜）中美峰會前夕，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）24日表示，任何一筆對外軍售都需考量美國自身“國防”需求等許多因素，目前在進行評估權衡的流程。對此，民進黨“立法院”黨團書記長范雲今於“立法院”受訪表示，台海的安全、和平與繁榮，是台美雙方共同利益，但台海安全不會建立在單一會談上，而是建立在自己的實力，以及與民主夥伴的長期合作上。



《國會山報》（The Hill）報導，美國國務卿兼總統國家安全顧問魯比奧24日表示，美國對台灣的軍售部分受到華府自身的潛在軍事需求還有國防工業產能的限制。他在聯合國大會期間向記者表示，外界往往認為美國是在“單一地點的有限框架”下看待軍售，但實際上還必須權衡美國自身的工業產能和軍工基礎。



民進黨“立法院”黨團24日召開輿情回應記者會，民進黨團書記長范雲、民進黨“立委”陳培瑜出席。



針對美對台軍售延宕，美國國務卿魯比奧稱目前在進行評估權衡的流程，范雲指出，魯比奧說美國自身的需求其實就是美國的利益，代表美國決定對誰軍售，以及其與台灣的關係，其實都是美國的事情。不過，台灣海峽的安全、和平與繁榮，是台美雙方的共同利益。台灣該努力的是在安全議題上強化自身的“國防”實力，並與民主及安全夥伴做好共同嚇阻的工作。



媒體詢問，根據報導，台灣“國安”團隊也在緊盯習特會的進行，台灣方面也有進行密切聯繫。即便美方這幾天重申對台立場沒有改變，但目前對台軍售已被擱置數個月，台灣是否會在這次習特會中被搬上檯面，甚至變成談判籌碼？



范雲表示，習特會有幾個重點，我們非常肯定且樂見任何降低區域風險的努力，管理威權擴張可能帶來的風險。台海的安全不只是美國的跨黨派利益，也是所有民主國家的安全利益。關於對台灣的支持，美方已多次重申對台灣堅定且明確的立場，在習特會之前，白宮與國務院皆有表達，美日韓三國外長也特別舉行三方會議，公開表達對台灣的支持。



談及軍售延宕，范雲說，過去幾年台灣“國防”發展最大的延宕，是軍購預算遭長期杯葛。例如，無人機預算1.25兆特別條例，去年11月底送到“立法院”，直到今年8月才通過，超過9個月的延宕，才是我們該擔心的。從過去的經驗來看，台海的安全不會建立在單一會談上，而是建立在自己的實力，以及與民主夥伴的長期合作上。