賴士葆：台灣已是美對中談判棋子　恐變棄子

藍委賴士葆。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月24日電（記者 張嘉文）中國國家主席習近平抵達美國訪問，美國總統特朗普親自接機，高規格接待引發關注。中國國民黨籍“立委”賴士葆24日對此受訪表示，特朗普正面對期中選舉，需要中方在伊朗等問題上提供協助，而中方在乎的“紅線中的紅線”就是台灣。所以從美國利益角度來看，台灣已成為對中談判的棋子，最需要擔心的是最後會不會“棋子變棄子”。



習近平在美東時間23日傍晚5點40分飛抵華盛頓近郊的安德魯聯合基地，開始在美國進行為期3天的國事訪問。特朗普和夫人梅拉尼婭（Melania Trump）親自到機場迎接習近平和夫人彭麗媛。這是64年來美國總統再次親自到機場迎接外國領導人來訪，上一次出現這種情況是在1962年，當時美國總統肯尼迪(John Fitzgerald Kennedy)親自迎接英國首相哈羅德·麥克米倫。



賴士葆24日在“立法院”對此受訪表示，“行政院長”卓榮泰相信美國會履行對台相關保證，他相信這樣的主觀意願，但更應觀察客觀情勢。包括台灣已通過的第二批特別軍購，美方至今仍未批准及向美方購買的F-16飛抵夏威夷後遲遲沒有抵台等，都值得注意。



賴士葆說，台灣當然希望台美關係“堅如磐石”，但美國做決策仍以自身國家利益為優先。特朗普目前面對共和黨期中選舉，因此需要中方的幫忙，其中一項就是伊朗問題，包括霍爾木茲海峽、紅海等區域情勢牽動全球油價，美國民眾最直接的感受就是加油成本上升，最後會反映到選票，“所以特朗普在乎的是他的選票”。



在此情況下，賴士葆觀察，中方能否協助處理伊朗問題，對特朗普相當重要，而中方關切的則是台灣問題，所以美國對台軍售就可能成為美方運用的談判工具。美國未必直接表明不賣，而可能採取“delay（延後）”方式處理，但究竟會延到期中選舉之後，甚至更晚，目前都難以確定。



比較美國前總統拜登與特朗普在台海議題上的說法後，賴士葆表示，拜登過去曾談到若大陸攻台，美國會出兵，但特朗普從未這樣說。特朗普強調的是自己和習近平關係很好，相信對方不會攻台，也曾提到台灣距離中國大陸很近，美國距離台灣卻非常遙遠。台灣主觀上希望不要被犧牲，但真正的風險就在於美方如何運用台灣這項談判籌碼，棋子變棄子，這才是最危險的地方。