江和樹宣布盧秀燕任競選幹部　台中藍白合

民眾黨主席黃國昌陪同市議員參選人江和樹掃街拜票。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月24日電（記者 方敬為）台灣民眾黨主席黃國昌今天到台中輔選市議員參選人江和樹，對於台中選情，黃國昌表示，相當樂觀，市議員選舉“坐五望六搶七”，目標是成立議會黨團；江和樹也宣布，中國國民黨籍市長盧秀燕將擔任他的競選總部榮譽主委，競總成立當天，將與創黨主席柯文哲、黨主席黃國昌同台，宣示台中藍白合。黃國昌、盧秀燕今天中午也安排不公開會面。



對於競選總部成立時間點，江和樹說，預計10月11日舉辦成立大會，但鑒於最近司法偵辦參選人競選活動送禮、餐飲，風聲鶴唳，他已定調，當天只造勢沒有準備台灣小吃，因為“我是臭卒仔”（閩南語：孬種）不敢挑戰民進黨政府的司法！



黃國昌24日上午先後到霧峰市場、內新市場陪江和樹掃街，中午安排與盧秀燕私下會面，據瞭解，雙方將進一步討論藍白合作。談到民眾黨在台中市的選情，黃國昌認為，市議員選舉“坐五望六搶七”，目標是成立議會黨團，相當樂觀；江和樹進一步解釋，相關數字包括與民眾黨友好的無黨籍議員。



江和樹也宣布，他的競選總部預計10月11日成立，榮譽主委由盧秀燕擔任，雖然他知道這個創舉將讓盧秀燕承受不小壓力，但他強調，盧秀燕也願意，並提前預告，屆時柯文哲、黃國昌都將到場，盧、柯、黃將同台為選戰造勢，宣示台中市堅定藍白合作。



江和樹並提及先前國民黨彰化縣議會議長謝典霖涉賄遭羈押事件，笑稱“現在成立競選總部很危險！”選舉期間的送禮、餐飲界線模糊，讓許多參選人無所適從，各界對選舉期間究竟什麼能做、什麼不能做感到疑惑，他呼籲政府應將標準訂得更加明確，避免執法者各自解釋，標準不一。所以他也定調，競選總部成立當天，衹有造勢，完全不提供任何台灣小吃，避免產生爭議。