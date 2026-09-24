習特會談台軍售？蔣萬安喊話賴確保台灣利益

台北市長蔣萬安。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北9月24日電（記者 莊亦軒）中國國家主席習近平美東時間23日抵達美國，準備展開國事訪問，美國總統特朗普親自到安德魯斯聯合基地接機，被問到中美峰會內容可能涉及對台軍售，中國國民黨籍台北市長蔣萬安24日回應，還是希望賴清德還有“國安”團隊，能夠密切關注“習特會”過程以及後續相關結論，擬定好相關因應，怎麼樣確保台灣的利益是最重要的。



根據外媒體報導指出，安德魯斯聯合基地現場鋪設大約30公尺長的紅毯，美軍儀隊列隊歡迎，兩架B-2轟炸機、四架F-22戰鬥機飛越基地上空。特朗普和習近平握手、微笑交談後，特朗普一路陪同習近平走到座車旁，兩人隨後分別前往華府。



中國國民黨台北市長蔣萬安24日出席在台北市政府舉辦的“台北市雙十慶典升旗慶祝活動記者會”，入場前接受媒體聯訪。



台北市長選戰近日意外掀起“滷肉飯大戰”，知名店家鬍鬚張第三代老闆日前現身中國國民黨台北市長蔣萬安後援會，遭網路出征；民進黨台北市長參選人沈伯洋則獲得“金峰滷肉飯”老闆娘、中正區南福宮總幹事蘇月雲支持。



對於“滷肉飯風波”，蔣萬安指出，“我想滷肉飯大家可以選肥的、瘦的”，民主社會也應該包容各種不同。金峰滷肉飯也是他念書時，非常喜愛的滷肉飯。