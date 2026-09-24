賴清德新莊輔選蘇巧慧　參拜許願蘇高票當選

賴清德24日第3度為蘇巧慧站台，在新北市新莊慈祐宮許願“蘇巧慧高票當選”。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北9月24日電（記者 張穎齊）民進黨新北市長參選人蘇巧慧對上中國國民黨新北市長參選人李四川，選情膠著。賴清德24日到新莊慈祐宮為蘇巧慧輔選，賴在參香時直接許願“蘇巧慧高票當選”並大談普發現金新台幣1萬及育兒、教育政策。賴強調要讓經濟紅利由全民共享，都與蘇巧慧有關，呼籲支持者對新北市有信心。



蘇巧慧24日陪同賴清德前往新莊區慈祐宮出席建廟340週年參香祈福。民進黨秘書長徐國勇、副秘書長何博文及多名民進黨籍新北市議員、議員參選人、新莊慈祐宮主委陳圓光等到場。這是賴清德繼2025年12月、今年9月5日蘇巧慧競選總部成立大會後，再度公開為蘇拉抬聲勢。



賴清德全程以閩南語致詞，他先細數新莊歷史，指出早年有“一府、二鹿、三新莊”之稱，並以“千帆林立新莊港”形容昔日繁華。新莊慈祐宮已有340年歷史，他此次除感謝媽祖庇佑地方平安，也特別前來還願及許願。



賴清德問台下，“大家知道我許什麼願嗎”？現場支持者高喊“蘇巧慧高票當選”，賴隨即附和，並稱蘇巧慧認真、打拚，還提到政府經濟紅利政策與蘇巧慧的建議有關。



賴清德回憶，自己擔任“行政院長”時，蘇巧慧曾堅持與他見面，建議在經濟表現良好的情況下，將紅利分享給民眾。他當時回應，政府不能借錢發紅包，必須等到經濟成長、稅收增加，國庫有餘裕後才能考慮。後來經濟及稅收表現超乎原先預期，因此政府有條件將成果回饋民眾。賴把功勞部分歸給蘇巧慧，稱雖然政策最終由行政團隊執行，但蘇確實曾積極提出建議。



賴清德呼籲，民眾對“國家”、對台灣要有信心，並強調台灣經濟、國際競爭力及民主表現都持續進步。電視名嘴可以有各種評論，正是因為台灣是自由民主社會，台灣一定會愈來愈好。不論外在環境如何變化，他都會把台灣顧好，經濟發展不能衹有股市上漲，而是要讓一般民眾共享成果。人民是“國家”的主人，也是“總統”的老闆，政府因此陸續推出育兒及教育支持措施。



他舉例，明年起將推動0至18歲成長津貼，每名孩子每月5千元；0至6歲由家庭運用，6至18歲則由家庭領取一半，另一半存入專戶，待18歲後可用於升學、學習技術或創業。政府也推動高中職免學費、私立大專校院學雜費補助等政策，降低家庭教育支出，教育除了改善個人生活，也是“國家”培育人才的重要途徑，人才愈多、愈好，“國家”才能持續發展。



賴清德藉由說明經濟及社福政策，強調政府會持續照顧人民，再次為蘇巧慧拉抬聲勢。眾人合影互動，賴清德贈“霖雨溥化”匾額給廟方，隨後維安護送。