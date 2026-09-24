盧秀燕籲開“國安會議”　綠委：台美緊密聯繫

民進黨“立法院”黨團書記長范雲。（中評社 邱筠媜攝） 中評社台北9月24日電（記者 邱筠媜）中美峰會將於美東時間24日於華府登場，中國國民黨籍台中市長盧秀燕喊話賴清德召開“國安”高層會議因應，並建議首長中秋連續假期不要亂跑，進府協助賴清德調度指揮。對此，民進黨“立法院”黨團書記長范雲24日於“立法院”受訪表示，政府各機關皆密切掌握峰會訊息，並與美方保持緊密聯繫。她強調，台灣最關鍵的工作是做好共同嚇阻所需的“國防”戰力升級，以及推進反滲透與提高“國安”等立法工作。



台中市長盧秀燕24日上午受訪表示，今天全世界最關心的美國總統特朗普用美國最高的規格接待以及接機習近平，她建議賴清德要高度準備跟因應。她這兩天一直呼籲中央應該召開“國家安全會議”，並舉依“國家安全會議”組織法規定，“國安會議”除由賴清德親自主持，包括蕭美琴、“行政院”正副院長、“內政部”、“外交部”、“國防部”、“財政部”、“經濟部長”及陸委會、參謀總長、“國安會秘書長”、“國家安全”局長等均必須參加，接下來中秋連續假日，建議這些首長這4天不要亂跑，應該要進府協助賴清德調度指揮。



民進黨“立法院”黨團24日召開輿情回應記者會，民進黨團書記長范雲、民進黨“立委”陳培瑜出席。



藍營喊話賴清德針對習特會召開“國家安全”高層會議，范雲指出，政府各機關都在密切掌握有關於習特會的相關的訊息，就我們的了解，台灣也跟美方保持密切的連絡。



范雲表示，台灣最關鍵的工作是做好共同嚇阻所需要的“國防”戰力升級，還有他們不斷呼籲的反滲透、提高“國安”的各種立法工作，這是台灣在共同嚇阻上最該努力的重點。



范雲強調，在習特會之前，美國白宮、國務院已多次重申對台灣堅定且明確的立場，美日韓三國外長也特別舉行三方會議，公開表達對台灣的支持。