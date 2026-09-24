邀沈伯洋掃街？蘇巧慧：未來一定有機會合體

民進黨新北市長參選人蘇巧慧接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北9月24日電（記者 張穎齊）《震傳媒》最新公布的民調，民進黨新北市長參選人蘇巧慧支持度38.2%，微幅領先中國國民黨新北市長參選人李四川37.1%，差距1.1個百分點。蘇巧慧24日表示，地方體感及多家民調都呈現支持度上升趨勢，她會繼續努力。



至於最近民進黨台北市長參選人沈伯洋最近民調也大幅攀升，是否邀請沈伯洋一起合體掃街拜票？蘇巧慧說，她與沈伯洋在很多場合都有同框，也有許多共同的政見願景，雙北本來就是共同生活圈、彼此連動，未來一定會有很多合體機會。



信民協會22日公布台北市長選舉民調，沈伯洋支持度40.5%，僅落後國民黨籍台北市長蔣萬安41.7%，1.2個百分點。《震傳媒》23日公布新北市長民調則顯示，蘇巧慧支持度38.2%、李四川37.1%，蘇領先1.1個百分點；民眾黨支持者中，59.3%支持李四川、18.5%支持蘇巧慧。



蘇巧慧24日與賴清德前往新莊慈祐宮出席建廟340周年參香祈福，民進黨秘書長徐國勇、副秘書長何博文及多名綠營新北市議員、議員參選人到場。賴清德抵達前，蘇巧慧接受媒體聯訪。



對於近期雙北民調變化，蘇巧慧表示，前幾天蕭美琴也出席400名幹部受證活動，加上網路上的“洋流”，可感受到多方力量正在匯聚，民眾對雙北改變、升級與進步有很多期待，她會更加努力，“洋流慧聚”，把大家力量聚集起來，讓雙北一起進步。