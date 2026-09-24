控Meta賺詐騙黑心錢難究責　藍委提修法

藍委賴士葆召開詐騙、防詐騙記者會，出席者台北市藍議員曾獻瑩（左）、民眾黨新北市議員參選人邸聖德（右）。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月24日電（記者 張嘉文）台灣近兩年詐騙財損高達新台幣1643億元，中國國民黨籍“立委”賴士葆今天召開記者會表示，“數發部”資料顯示，超過九成詐騙訊息來自Meta平台，但Meta在台僅設子公司，出了問題卻可將責任推給境外母公司，詐騙廣告不斷投放，平台持續賺取廣告費，政府卻難以有效究責。



賴士葆強調，接下來他將推動修正詐欺犯罪危害防制條例第29和39條，課責境外網路廣告平台在台設立分公司，並明定“情節重大”的裁罰標準，並將雙北市AI打詐措施推廣至全台各縣市。



賴士葆今天在“立法院”與國民黨籍台北市議員曾獻瑩、民眾黨新北市議員參選人邸聖德召開“打詐騙、防詐騙，中央與地方一起來”記者會。



Meta舊稱Facebook是一家總部位於美國跨國科技公司。公司經營Facebook、Instagram、Messenger、WhatsApp與Threads等社交及通訊應用，並從事虛擬實境裝置、智慧型眼鏡與人工智慧的研發。



賴士葆表示，“數發部”最新一周資料更顯示，確認詐騙訊息有91.77%來自Meta平台，顯示網路平台已成打詐的重要環節。現行詐欺犯罪危害防制條例第29條雖要求境外平台指定法律代表，但Meta在台設的是子公司，不是分公司。



賴士葆提到，台北市府過去要求Meta說明防詐作為，對方透過律師回函，主張台灣公司僅從事業務推廣，並非美國母公司在台分公司，相關業務及責任直接歸屬母公司，形成政府難以直接究責的漏洞。因此主張修法，要求相關網路廣告平台在台設立分公司，讓政府“找得到人，也管得到Meta”。