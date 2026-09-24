談地緣政治風雲飄搖　賴清德祈求媽祖庇佑

賴清德致詞。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北9月24日電（記者 張穎齊）中美峰會將於美東時間24日在華府舉行，台灣議題備受關注。賴清德24日赴新北市新莊慈祐宮參香，被記者追問如何看待中美領導人會晤及台灣角色時並未回應。不過他隨後致詞主動談及地緣政治與國際局勢，強調無論國際怎麼變化、風雲怎麼飄搖，他的心都很堅定，會領導台灣向前行。他也祈求媽祖庇佑台灣“國泰民安”、風調雨順，新莊、新北市四季無災、八節有慶。



民進黨新北市長參選人蘇巧慧24日與賴清德前往新莊慈祐宮出席建廟340周年參香祈福，民進黨秘書長徐國勇、副秘書長何博文，以及多名民進黨籍新北市議員、議員參選人、新莊慈祐宮主委陳圓光等到場。



賴清德抵達慈祐宮時，記者高聲詢問，中美峰會即將進行，台灣在中美之間應扮演什麼角色？賴清德看向記者後，未停下腳步回應，而是與廟方人員及綠營議員參選人逐一握手問候，隨後進入廟內參香。



賴清德稍後以閩南語致詞時，則主動提及國際、地緣政治情勢，他表示此次到慈祐宮參拜，一方面是替台灣人民祈福，特別是面對地緣政治變化，以及颱風、豪雨、地震等災害，希望祈求媽祖庇佑“台灣國”泰民安、風調雨順，新莊、新北市四季無災、八節有慶。



賴清德表示，希望大家團結，對台灣要有信心，台灣在自由、民主等國際評比都有良好表現，台灣是自由民主社會，名嘴有評論的自由，民眾則要“心頭抓定”，團結打拚。



“清德做總統，我是很堅定的人，會領導台灣向前行，無論國際怎麼變化、風雲怎麼飄搖，清德的心都很堅定！”賴清德說，他承諾會把經濟拚好，不只是去年、今年好，而是希望未來每年都有好的表現，人民是“國家”的主人，也是“總統”的老闆，他會把人民照顧好，上任後有許多外國國會議員、政府官員及民間團體訪台，與他見面時都對台灣有所肯定。



賴清德也提到，中東戰爭造成能源供應緊張，台灣政府維持石油安全存量，中油也配合政策穩定油價，必要時由政府編列預算補貼；台電同樣透過政府預算協助，目的就是穩定物價、維持民眾生活。



賴清德最後再度呼籲，民眾要對台灣有信心，大家共同努力，並祈求媽祖保佑民眾身體健康、萬事如意、闔家平安。隨後全場鼓掌，賴清德隨即趕行程離開。