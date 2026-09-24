賴清德桃園輔選暗酸鄭運鵬？綠委幫緩頰

民進黨“立法院”黨團書記長范雲。（中評社 邱筠媜攝） 中評社台北9月24日電（記者 邱筠媜）賴清德23日替民進黨桃園市長參選人黃世杰站台，卻在會中盛讚中國國民黨籍現任桃園市長張善政，並稱2022年早就知道當時民進黨桃園市長參選人鄭運鵬不可能贏。對此，民進黨“立法院”黨團書記長范雲24日今於“立法院”受訪表示，政治無須因選舉或黨派差異而抹煞過去，賴清德發言重點在強調黃世杰最瞭解桃園，是帶領桃園未來的最佳人選。



民進黨行動中常會23日移師桃園，賴清德為桃園市長參選人黃世杰站台，致詞時先大篇幅肯定尋求連任的國民黨籍桃園市長張善政，稱兩人是“難兄難弟”，談起2022年桃園市長選舉，賴清德說，自己雖然多次替民進黨候選人鄭運鵬助選，“但我知道鄭運鵬不可能贏”。



賴清德表示，張善政不只是當過“政務委員”、副院長還競選過“副總統”，他應該要選“總統”的人，國民黨讓他來選桃園市長是“大才小用”，張善政今年已經72歲，繼續再擔任桃園市長只不過是做得更辛苦而已，黃世杰很聰明，學歷、經歷不如張善政，但是具備做好一個城市市長的條件。



民進黨“立法院”黨團24日召開輿情回應記者會，民進黨團書記長范雲、民進黨“立委”陳培瑜出席。媒體詢問，如何看待賴清德昨日輔選黃世杰時的發言。



范雲表示，賴清德昨天講的很清楚，張善政過去的表現，該肯定的就肯定。政治不需要因為選舉或黨派的差異，就把一個人的過去給抹掉。但重點還是要回到桃園市過去4年的治理成績，以及桃園未來誰是最適合的市長，這部分才是賴清德講的重點。“我想大家聽話真的要聽完整，聽到重點。”



媒體追問，賴清德昨天提到他早就知道鄭運鵬不會當選，這句話是否會讓2022年在鄭運鵬團隊的人看了有點心寒，會不會認為賴清德的講話有點傷人？



范雲指出，四年前大家為鄭運鵬所做的努力，包括賴清德在內，每一個人、每一張票都非常認真，沒有任何努力被白費。賴清德想強調重點是，未來四年桃園需要什麼，黃世杰無論是在“立法院”的專業表現、帶領未來桃園的活力，或是對桃園的深入瞭解，都是最適合帶領桃園的人。



2022年桃園市長選舉，國民黨參選人張善政以55萬7572票、得票率52.02%當選，擊敗民進黨參選人鄭運鵬的42萬8983票、40.03%；民眾黨參選人賴香伶得5萬4926票、5.12%，無黨籍參選人鄭寶清得3萬282票、2.83%，投票率為59.46%。