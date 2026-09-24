介文汲：美方應不希望台灣在習特會前惹麻煩

台駐紐西蘭前代表介文汲。（中評社 資料照） 中評社台北9月24日電／“勞動部長”洪申翰日前赴南京參加亞太經濟合作會議（APEC）人力資源發展部長會議，低調往返。台灣退休外交官介文汲分析認為，背後可能與習特會前的美中互動有關。美方應不希望台灣在習特會前製造額外麻煩。



台駐紐西蘭前代表介文汲表示，台灣能參與的國際組織本來就不多，除了世界貿易組織（WTO）之外，APEC是非常重要的平台。洪申翰赴陸全程低調靜悄悄，與綠營過往常“拿名稱作文章”的作風大相逕庭，“時機點”值得外界注意。此事可能與“習特會”有關，也可能是台灣方面考量美方態度後所做的調整。



介文汲24日在廣播節目“千秋萬世”受訪時表示，以美國的立場而言，並不希望兩岸關係最後鬧到需要美方出面“收拾”，而特朗普的風格更偏向接觸與談判，不是彼此“老死不相往來”。特朗普自認擅長交易，認為很多事情都可以談，因此若兩岸完全不接觸，與特朗普的行事風格不同。



介文汲認為，特朗普雖然不贊成兩岸統一，但也不希望兩岸“鬧得太兇”。因此民進黨政府應該知道美方的思考，選在此時讓洪申翰赴陸，可能就是希望讓美方看到，台灣仍顧及美方的想法與利益。



介文汲接著說，在習特會登場前，美方應不希望台灣方面再製造出額外麻煩，因此洪申翰此次低調赴陸參與APEC會議，在介看來並非毫無脈絡，而是值得放在習特會前的美中台互動中觀察。



此外，針對APEC今年由中國大陸舉辦，介文汲也提醒，洪申翰雖是首位赴陸參加專業部長會議的部長，但在此之前APEC其實已開過不少場部長級會議會議，台灣的國際參與空間有限，“WTO以外，就是APEC”，既然有位置可以參加，就應該派官員出席。



介文汲表示，當官員都未出席APEC各種會議，台灣又如何能爭取到更多國際參與？況且參與這類國際會議，對台灣官員而言是難得機會，可以瞭解國際社會如何看待相關議題。APEC有不同專業部長會議，經濟、教育、財政等領域都有交流機會。他指出，民進黨政府過去未積極派員參與，相當可惜。