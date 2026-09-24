送黑鮪魚鬆涉賄選　高雄里長參選人交保

橋頭地檢署。（照片：橋頭地檢署網站） 中評社高雄9月24日電／橋頭地檢署日前接獲情資，指高雄市某里長參選人涉嫌以“黑鮪魚鬆禮盒”拉票。檢方23日指揮“調查局”與警方拂曉出擊，兵分14路大舉搜索，並傳喚參選人及選民共14人到案。檢察官訊後認為陳姓、葉姓兩名樁腳涉嫌重大且有串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見；陳姓里長參選人則被諭知新台幣30萬元交保。



檢警調查發現，涉案的陳姓里長參選人涉嫌於今年8、9月期間，透過其父親及多名主力樁腳，向選區內具有投票權的選民發放物資。令人咋舌的是，這次送的不是常見的白米或沙拉油，而是每盒市價高達300元的精裝黑鮪魚鬆，企圖以此對價關係影響選民投票意願。



橋頭地檢署由主任檢察官蘇恒毅、檢察官鍾葦怡主辦，23日見時機成熟，指揮“法務部調查局”高雄市調查處、刑事局偵八大隊、高雄市警局等前往14處實施大動作搜索，查扣相關賄選證物，並將涉案的候選人、樁腳及選民共14人帶回說明。



檢方訊問後，認為陳姓與葉姓樁腳2人違反《公職人員選舉罷免法》第99條第1項“投票行賄罪”嫌疑重大，且因案情仍有疑點待釐清，加上有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，依法向法院聲請羈押禁見。至於關鍵的陳姓里長候選人，檢方雖認定其犯罪嫌疑重大，但考量尚無羈押之必要，裁定30萬元交保候傳；其餘涉案樁腳與選民，則分別被諭知1萬元交保。



橋頭地檢署表示，選舉公平是民主制度的重要基礎，對於買票賄選及其他可能影響選舉公平性的違法行為，將持續依法查辦。檢方也呼籲民眾若掌握賄選或其他不法選舉情資，可透過檢舉管道反映，相關檢舉人身分將依法予以保密。