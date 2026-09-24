中美峰會登場　卓榮泰：我們對未來深具信心

“行政院”發言人李慧芝主持院會後記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月24日電（記者 鄭羿菲）中美峰會24日在美國華府登場，“行政院長”卓榮泰今日在“行政院會”表示，台灣在高科技及經濟產業備受世界信賴與肯定，與世界各國一定會維持更好的關係，台灣也有能力成為民主友盟國家最信賴的夥伴，我們對未來深具信心。



對於外界關注美對台軍售議題，美國國務卿魯比奧指出，任何一筆對外軍售都需考量美國自身需求等因素，目前在進行評估權衡的流程。對此說法，“行政院”發言人李慧芝則兩度強調，政府持續與美方保持密切聯繫，也掌握相關狀況。



“行政院”24日上午召開院會後記者會，由發言人李慧芝主持，“教育部次長”張廖萬堅、“衛福部次長”莊人祥出席。



對於中美峰會，李慧芝轉述卓榮泰的談話，對正在進行的中美峰會，對未來國際情勢、兩岸外交處境都有極大影響，面臨國際情勢發展過程中，政府會全程關注、全力因應。



李慧芝表示，對所有有助於穩定區域的情勢、管理威權擴張可能會帶來的風險，我們都是正面看待。也持續與美方在各個層面共同合作，及保持密切聯繫，即時掌握相關狀況。



李慧芝說，美國也多次重申對台灣堅定明確支持的立場，對於美國長期以來在各層面對我支持都表達感謝。



媒體追問，有關魯比奧談及對台軍售要考量自身需求，李慧芝重申，政府持續與美方保持密切聯繫，也掌握相關狀況，美方也重申對我支持的明確立場，我們也對美方表達感謝。