李其澤：習特會後注意對台軍售與台海措辭

彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授李其澤。（中評社 資料照） 中評社台北9月24日電／中國國家主席習近平美東時間23日抵達美國，展開國事訪問，美國總統特朗普親自到安德魯斯聯合基地接機，彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授李其澤表示，台灣未來兩個月應密切注意美中會後聲明，尤其涉及台海現狀的措辭是否改變；同時推動軍售按計劃執行，避免成為談判籌碼。



美國財政部長貝森特日前也宣布，原訂11月10日到期的美中“釜山協議”，僅延長至明年1月10日。對此，李其澤認為，兩個月的期限比接待排場更能反映美中關係現實，雙方買的是時間，而非解方。



李其澤24日在《中時新聞網》發表評論指出，貝森特坦言，明年1月前可能談成更大的經濟協議，也可能繼續延長現有協議，顯示美中仍未解決根本分歧。習近平強調雙邊關係的戰略穩定，華府則著重檢視中方履約情況，這是一場管理關係的峰會，而非解決問題的峰會。



李其澤分析，大豆採購進展較快，但波音訂單、稀土供應及晶片出口管制仍存在分歧。美方要求稀土出貨正常化，大陸則希望華府放寬對中國企業的限制，雙方都不願率先放棄談判籌碼。



至於台灣議題，李其澤認為，真正的風險並非美中達成全面性的對台交易，而是台灣逐漸成為雙方例行談判的項目。約140億美元的對台軍售仍待特朗普批准，路透也披露，習近平可能重提《八一七公報》，要求美方停止對台軍售。



李其澤表示，台灣未來兩個月應密切注意美中會後聲明，尤其涉及台海現狀的措辭是否改變；同時推動軍售按計劃執行，避免成為談判籌碼。



此外，李其澤主張台灣應爭取參與美中正在討論的AI安全合作機制。台灣是全球晶片與算力供應鏈的重要樞紐，若涉及“國安”的AI事故通報僅在華府與大陸之間流通，台灣恐成為利益攸關、卻缺席決策的一方。他強調，峰會的盛大排場屬於美中，台灣更需要把握時間，確保自身利益。