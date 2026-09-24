花81億改造問題多　柯志恩會勘前鎮漁港

國民黨高雄市長參選人柯志恩24日偕同民眾黨籍“立委”洪毓祥前往會勘前鎮漁港。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月24日電（記者 蔣繼平）高雄前鎮漁港投入新台幣81億元改造後卻問題叢生，中國國民黨高雄市長參選人柯志恩24日偕同台灣民眾黨籍“立委”洪毓祥前往實地會勘後，柯志恩再度質疑，獲巨額預算支持與實際呈現品質有落差，監督是天經地義，不要把質疑都說是唱衰高雄。



前鎮漁港船員會館日前遭爆是高級澡堂，外籍漁工根本不願前往消費，引起漁港周遭設施譬如多功能水產運銷中心攤商進駐意願低等一連串爭議，民進黨政府則提出攤商補助以及住宿優惠等措施連忙補破網。柯志恩24日安排會勘了解改善情況。



針對多功能水產運銷中心、雨汙水下水道、船員會館及西岸碼頭進行實地會勘後，柯志恩表示，去年12月她就曾到場視察，當時就發現動線規劃不佳、攤商進駐意願低落以及管線等諸多問題，但直到今年9月才看到政府有比較積極的作為。



“對積極改善樂觀其成，但不要把外界的質疑都說成是在唱衰高雄！這是太過廉價的政治操作。”柯志恩強調，前鎮漁港是高雄遠洋漁業的中心，年產值高達千億以上，因此才會需要監督，確保“錢都花在刀口上”。



會勘後柯志恩也點出船員會館面臨住宿率不佳、水壓不穩以及天花板漏水等問題，這些都與當初設計的目標有落差，必須逐一檢測各項設施，她當面要求“農業部次長”黃昭欽提出改善方案。



媒體追問攤商補貼與住宿補助兩年後用完怎辦？柯志恩回應，目前是提供兩年的優惠甚至免費方案來吸引進駐，但這並非長久之計，政府需要的是一個能永續經營的建設與發展計劃，“那就兩年之後來看看”。