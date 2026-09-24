賴清德能解凍卓榮泰薪水？台官方：審慎處理

台“行政院”發言人李慧芝。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月24日電（記者 鄭羿菲）“行政院長”卓榮泰9月至12月薪水遭“立法院”凍結，賴清德日前公布總預算案卻批示“‘憲法’保障服公職之工作權，人事費用係法定經費，‘立法院’不宜刪減或凍結”，遭到砲轟。“行政院”發言人李慧芝24日表示，將依照賴批示，請“主計總處”研議“立法院”違法“違憲”刪除或凍結政務人員薪資的後續處置。



賴清德的批示引爆朝野“憲政”攻防。國民黨“立委”翁曉玲21日發文重砲抨擊，直指賴一紙批示不應凌駕“立法院”預算決議，更以“朕即王法”形容賴清德的作法。她並將矛頭指向“行政院”與“主計總處”，要求說明若“行政院長”卓榮泰遭凍結的9月至12月薪資仍獲發放，究竟由誰批准、經過哪些承辦人員。



“立法院”日前三讀通過今年度總預算案，其中包括凍結卓榮泰9月至12月的薪水，約新台幣148.8萬元。



“行政院”24日上午召開院會後記者會，由發言人李慧芝主持，“教育部次長”張廖萬堅、“衛福部次長”莊人祥出席。



李慧芝指出，賴清德的批示有2個重點，包括了服公職權與法定經費。依照“憲法”第54條、“行政院”組織法第10條第1項規定，“行政院長”是法定職務，受“憲法”服公職權、工作權的雙重保障。



李慧芝說，此外，“行政院長”的俸給是依照軍公教員工待遇職級要點，也就是預算法當中所規定的法定經費，“立法院”用決議的方式凍結卓榮泰的薪資，等於是透過年度預算案的審議來影響卓行使“憲政”職權，這違反了釋字第601號的解釋。



李慧芝強調，逾越了“立法院”的權限，也違反了權力分立的原則，更違反了預算法第51條第1項但書的規定。“行政院會”依法行政，依照賴清德批示，請“主計總處”研議“立法院”違法“違憲”刪除或凍結政務人員薪資的後續處置，“我們會審慎處理”。