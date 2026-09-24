蔡易餘提嘉義縣長政見　訴求無人機產業布局

蔡易餘（前左三）今天舉行第三場政見發表會。（中評社 李京昇攝） 民進黨嘉義縣長參選人、綠委蔡易餘。（中評社 李京昇攝） 蔡易餘競選總部外觀。（中評社 李京昇攝） 中評社嘉義9月24日電（記者 李京昇）民進黨嘉義縣長參選人、綠委蔡易餘24日舉行政見發表會，提出“活力產業”政策，鎖定台積電擴廠與無人機產業發展，主張加速嘉科三期評估，爭取新港科技產業園區，串聯在地供應鏈，並強化亞創及民雄航天園區研發、試製與測試能量，搭配水電、人才等基礎建設，讓科技投資轉化為在地就業與產業訂單。



在無人機產業方面，蔡易餘主張爭取亞創1館改善及2館建置，補足研發設備與試製服務，串聯太保亞創與民雄航天園區，建立從研發、測試、培訓到量產的產業鏈，同時協調合法測試空域，協助企業進行資安及可靠度驗證。



嘉義縣為台灣無人機戰略重鎮與“國家隊”基地，在太保市設有亞洲無人機AI創新應用研發中心（亞創中心），已有超過40家業者進駐。另設民雄航天暨無人機產業園區，由“國家中山科學研究院（中科院）”主導，預計於2028年全區完工，賴清德將於本月28日動土，該園區東側軍用研發區接近完工，並預計於年底正式啟用，未來將投入中大型軍規無人機的研發與測試。



民進黨在嘉義縣佔有優勢，2022年民進黨籍翁章梁以62.85%得票率，壓倒性多數贏得連任。翁章梁兩任將屆滿，民進黨今年推綠委蔡易餘參選，藍白支持無黨籍的朴子市長吳品叡迎戰。



蔡易餘今天舉行第三場政見發表會表示，嘉義科技產業已有一定基礎，現任縣長翁章梁任內推動嘉科、亞創及各地產業園區，下一階段應提前準備土地、水電及交通等條件，讓企業有信心持續投資嘉義。



他指出，台積電嘉義第3座工廠即將啟動，未來也期待第4、第5座工廠持續投資，因此主張爭取“國科會”及南科管理局加速嘉科3期可行性評估與籌設，並由縣府提前彙整廠商需求。



台積電在嘉科園區設置先進封裝廠，於嘉科一期首座廠房已開始量產，第二座廠預計明年投入量產。並於嘉科二期規劃再建三座廠，預計2031年全數完工。



蔡易餘也提出“新港科技產業園區”構想，盼將嘉科供應鏈向新港、六腳鄉延伸，吸引先進封裝材料、設備及零組件廠商進駐，並完善道路、防洪及貨運動線，讓科技投資擴散至周邊鄉鎮。



此外，蔡易餘表示，產業發展仍須同步強化水電與人才，將推動再生水、綠電等基礎建設，並規劃與中正大學合作成立矽光子半導體學院，培育符合科技產業需求的在地人才。