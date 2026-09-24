綠大砍違紀參選超過20人　邱建富等遭開除

民進黨中央黨部。（中評社 資料照) 中評社台北9月24日電／民進黨23日召開中評會，處理2026年各縣市長、“直轄市”議員違紀參選者，其中彰化縣長參選人邱建富、台北市議員參選人朱政騏及陳怡君等共開鍘近20人，皆遭開除黨籍。名單中較具指標性的為彰化縣長參選人邱建富，他是縣市長違紀參選的唯一一人。



這次提報違紀參選名單共22人，原住民部分由於尚未提名，所以暫不處理，至於第四類、第五類參選人（鄉代、村里長等），中評會要求各地方縣市主委盡速提報至黨中央。



呈報中央黨部名單共5人，包括違紀參選的中山大同區現任議員陳怡君，因“共諜”案遭開除黨籍的“牛糞博士”朱政騏，新莊議員參選人簡麗花及退黨參選的時代力量北市議員參選人、文山區華興里長陳峙穎，運動員紀政侄子、後港里長紀建漢。



邱建富曾參加黨內彰化縣長初選落敗，但質疑初選公正性，認為只是“類初選”，黨中央早已內定人選是新潮流的參選人陳素月，最後以徵召方式提名陳素月，邱建富因此憤而退黨，登記參選彰化縣長到底。



“直轄市”議員部分，較具指標性的包括台北中山大同區市議員陳怡君，陳怡君因涉詐領助理費案，今年1月一審遭判處有期徒刑7年10月、褫奪公權5年，全案上訴高院審理中，民進黨廉政會已依黨章撤銷陳怡君黨內提名，但陳怡君仍於本月宣布脫黨登記參選。



同樣參選台北中山大同區市議員的“牛糞博士”朱政騏，因涉“共諜”案遭起訴，已於今年5月13日經中評會決議除名。



高雄市黨部開鍘2人，包含改代表台灣前進的薛兆基、脫黨參選的黃淑美。花蓮黨部提報5人，包含縣議員參選人陳財能、謝豪杰、彭建華等。

