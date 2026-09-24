另類選舉風　劉美芳穿旗袍走進市場拉票

國民黨新北市議員劉美芳今穿著旗袍到傳統市場掃街。（照片：劉美芳服務處提供） 中評社台北9月24日電／近期網路掀起“如果我活在80年代”的AI照片復古風潮，中國國民黨籍新北市議員劉美芳24日身著旗袍，攜手百年品牌“明星花露水”業務代表、新北市風華佳人旗袍協會會長鄭銀及板橋東丘里里長黃淑姿，走進板橋興隆市場，與民眾互動。



劉美芳特別調製明星花露水“中秋限定秘魯聖木香”，她表示，自己平常總是在市場、里鄰、會勘與學校之間奔波，這次難得用80年代造型呈現另一面。氣味最奇妙的地方，就是“有些回憶不是看見才想起來，而是聞到熟悉的味道，整段記憶就回來了”。



劉美芳說，政治其實離大家的生活非常近，孩子每天上學安不安全、長輩有沒有人照顧，甚至是家門口的水溝會不會淹水。“好的服務，就跟熟悉的味道一樣，不一定很大聲，但你需要的時候，它一直都在”。



明星花露水董事長許清風表示，百年品牌能一路走到今天，真正留下來的不只是產品本身，更是一代又一代人的共同記憶，“很多人一聞到明星花露水，就會想到媽媽、阿嬤，甚至想起以前住過的老房子”。



許清風也分享，與劉美芳接觸後，感受到她身上有一種很熟悉的台灣人情味，“她談的不是很遙遠的政治，而是媽媽、孩子、里長、鄰居，以及每天生活裡的大小事。這種願意陪伴、願意聽的感覺，其實和老品牌一路累積的人情味很像”。



對於許清風的一番肯定，劉美芳笑說“董事長這樣講，我壓力很大，明星花露水都一百多年了，我還要繼續努力！”她也笑稱，復古照片曝光後，不少朋友第一句就問“這真的是妳嗎？”她則回應，“照片可以讓我回到18歲，但服務可不能只靠濾鏡”。



劉美芳表示，中秋節送出的不只是祝福，更是一句“我有想到你”。她希望這次80年代復古造型帶給大家的不只是新鮮感，也希望大家記得，在板橋的日常裡，“需要的時候，美芳真的有出現”。