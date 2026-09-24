“中研院”士”連署籲台清華大學校長高為元辭職

新竹清華大學校長高為元。（中評社 資料照） 中評社台北9月24日電／新竹清華大學校長高為元在5月續任後的第三天赴美國參加夏威夷大學校長遴選，引爆爭議。曾任新竹清華大學校長遴選委員會召集人的“中研院士”梁賡義與10多名院士，今公開發表連署，呼籲高為元當機立斷、主動辭職引退，以維護學校聲譽與團結。對此，新竹清華大學24日表示，高為元收到許多不同意見，有請高為元考慮請辭，也有請高為元務必留下繼續為清華奮鬥；治校成績是檢視誠信的客觀標準，目前校務推動無礙。



梁賡義今天接受媒體聯訪表示，校長能否獲得校內支持，對校務推動十分重要，高為元目前面臨的誠信問題，已影響其執行力。清大對整起事件的危機處理並不理想，若高為元一開始就坦承錯誤，或許爭議不會持續擴大。



梁賡義說，高為元曾以對外國大學遴選感到好奇、東西方職場文化差異等理由說明，但西方社會同樣重視誠信；至於募款未受影響、捐出5月薪資等作法，與大學治理核心問題並不相同，募款固然重要，但若無法取得校內信任，也會影響後續校務推動。



梁賡義表示，相關爭議已使校內分歧浮上檯面，若持續下去，對清華並非好事，因此才向高為元表達關切，認為較好的方式是辭職引退，盼讓風波平息、清華持續往前發展。



清大指出，治校成績是檢視校長誠信最有力且客觀的標準，高為元任內推動包括設立傑出人才基金、促進理工與人文社會科學及各領域均衡發展、提升募款成效，以及帶領清華創下歷來最佳大學排名，展現對清華長遠發展的承諾與具體貢獻。



清大說，高為元感謝幾名校友建議，也深為感佩校友們愛清華的心。這段期間高為元收到許多不同意見，有請高為元考慮請辭，也有請高為元務必留下繼續為清華奮鬥，清華學風一向自由奔放，這些不同意見是清華持續往前動力。



清大表示，截至目前，所有校內溝通機制始終暢通，高為元推動校務未遭遇難克服的問題，這段期間外界對清華的支持和捐款未見減少。高為元理解這次事件引發的疑慮，深知校長肩負的責任與期待，未來將持續積極推動校務，以加倍努力爭取全校師生信任。



清大材料系特聘教授周卓煇認為，指責高為元意義不大，清華或高教要面對的是校長遴選制度的問題，現在校長選出來之後，完全沒有辦法監督也無法督促，導致問題層出不窮，高為元就是在這不良制度下產生的結果，但以正面來看，他是被外國學校考慮的校長人選。

