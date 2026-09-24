美對台軍售生變？綠委籲思考商售取得關鍵裝備

綠委陳冠廷。（中評社 資料照） 中評社台北9月24日電／中美峰會前夕，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）24日針對對台軍售表示，任何一筆對外軍售都需考量美國自身“國防”需求等許多因素，目前在進行評估權衡的流程。對此，民進黨籍、“外交及國防委員會”“立委”陳冠廷今日表示，美方在軍售決策上，如同魯比奧所述，須考量自身庫存、“國防”產能及全球安全需求，並非針對台灣。他呼籲，除爭取美國軍售外，台灣也須思考哪些關鍵裝備可透過商售快速取得。



陳冠廷表示，對台灣而言，美國軍售非常重要，面對區域安全情勢快速變化，台灣必須同步加快不對稱戰力建構、“國防”自主，以及台美共同生產與“國防”供應鏈合作，進一步提升自身防衛能力。



陳冠廷說，“台灣提升自我防衛能力，本身就是維持台海和平穩定最重要的基礎之一。”除了持續爭取美國軍售之外，也必須思考哪些關鍵裝備、彈藥與技術，可以透過商售、自主研發或共同生產，更快速、更穩定地取得。



陳冠廷強調，從烏克蘭戰爭到近期伊朗局勢，都再次顯示現代戰場上的軍事科技迭代速度非常快。無人系統、電子戰、精準打擊及各類新興科技，都可能在極短時間內改變作戰模式。



陳冠廷表示，台灣應進一步擴大商售管道、“國防”自主研發與生產能力，並深化與美方在“國防”產業、科技合作、供應鏈韌性及人才交流等層面的“合資、合製、合訓”。