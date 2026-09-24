台經院：中美AI競賽　美底線台灣只能選一邊

台經院院長張建一。（照片：台經院提供） 中評社台北9月24日電／中國國家主席習近平美東時間23日抵達美國訪問，美國總統特朗普親自接機，強調此行推動形成“合作為主、競爭有度、分歧可控、和平可期”的穩定中美關係。台灣經濟研究院院長張建一今天表示，台灣層峰推估，習特會結束後，台美AI合作會加速。因為現階段的美中AI競賽，特朗普已經說了，“美國的底線是只能選一邊”，要和美國往來的人，不能兩邊都選。



為讓習特會帶來友好氣氛，美方提出中美貿易戰休兵期再延長到明年1月，有意為兩國貿易摩擦繼續降溫。張建一指出，實際上特朗普手握關稅大刀，接下來浮上檯面的是301條款產能過剩調查結果，對不同貿易國家課徵差別關稅稅率，預估公布時間點會在習特會後。



台經院24日發布台經院發布9月分景氣動向調查報告，張建一在會中評論習特會對台灣現況的可能影響。



張建一表示，此次習特會估計不會改變台美合作現況，特別是在半導體、AI的合作，且長期來看，美國早已知道台灣對美國的重要性。所以不會因習特會就出現很大的改變，“還是跟往常一樣”。



張建一說，反而台灣層峰推估，習特會結束後，台美AI合作會加速，因為現階段的美中AI競賽，特朗普已經說了，“美國的底線是只能選一邊”，要和美國往來的人，不能兩邊都選。



以台灣面臨美國關稅的可能情境，張建一說，實際上台灣已經和美國完成諮商，現在是保密階段，而且關稅稅率多少並不知道，因為最後會由特朗普本人決定。



相較於台海議題，張建一認為，習特會的討論重點會更加聚焦在俄烏戰爭、中東危機；而和軍事相關，美方先前就對台軍售，表態“暫時性的凍結”，事實上相信後續還是會恢復常態，因為美國軍工企業現在也面臨很大的經營壓力，特別是財務預測部分有下修，估量習特會結束以後，至少對台軍售項目，也會像台美AI合作般加速進行。