特朗普親接機　帥化民：延續未來政治影響力

帥化民。（中評社 資料照） 中評社台北9月24日電／中國國家主席習近平24日抵達美國訪問，美國總統特朗普親自接機，高規格接待引發關注。台退役中將帥化民指出，這項安排並不尋常，背後除了外交禮遇，更牽動特朗普面臨的美國國內政治壓力，以及美中接下來在AI、科技與台灣議題上的角力。



帥化民分析，特朗普的政治操作，過去仰賴國會支持，才能在關稅、制裁等政策上採取強勢作法；但若即將登場的美國期中選戰結果對特朗普不利，包括國防預算等政策都可能受到國會牽制。他認為，特朗普必須思考如何延續未來兩年的政治影響力，因此更需要透過習特會展現成果。



帥化民今天接受政論節目專訪指出，“安德魯斯基地”具特殊性，特朗普親自到該處接機，因為他非常需要凸顯其身為美國總統的強大行政能力。安德魯斯聯合基地，目前是美國總統專機“空軍一號”的重要基地及外國元首抵達美國的重要門戶。



至於特朗普究竟希望談出什麼？帥化民認為，可能會聚焦在AI人工智慧領域。他分析，美中競爭涵蓋軍事、經濟及科技等各領域，特朗普此次將半導體、晶片、AI相關企業領袖帶在身邊，就是值得觀察訊號。



帥化民表示，美國目前仍具有優勢的領域之一就是AI，尤其高端運算能力，特朗普應該很希望趁著仍握有優勢之際，建立該領域的相關行動準則、遊戲規則與話語權；相較之下，俄烏戰場、伊朗局勢等問題，特朗普也可能希望中國大陸發揮一定的影響作用。



帥化民說，大陸方面也有其關切的議題，台灣問題也勢必受到注意，其中，1982年美中《八一七公報》，該公報涉及美國逐步降低對台軍售的數量與價值。他以自己過去接觸軍購議題的經驗表示，公報簽訂後，美國對台軍售確實出現變化。他研判，若習近平此時再談《八一七公報》，真正指向可能就是對台軍售問題，甚至希望美方進一步再降低對台軍售。



帥化民表示，從大陸角度來看，可能會追問美方對台軍售究竟如何處理。此外，美國對“台獨”以及兩岸和平統一的態度，也可能成為會談觀察重點。