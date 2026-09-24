吳品叡籲賴清德因應中美峰會　蔡易餘不回應

無黨籍嘉義縣長參選人、朴子市長吳品叡（第一排右一）與民進黨嘉義縣長參選人、綠委蔡易餘（第二排左三）都出席嘉義縣購物節活動。（中評社 李京昇攝） 中評社嘉義9月24日電（記者 李京昇）中美峰會即將登場，台灣議題是否成為討論內容受到關注。無黨籍嘉義縣長參選人、朴子市長吳品叡24日表示，中美對談可能涉及台灣，甚至被當作談判籌碼，呼籲賴清德做好因應，並相信賴會以台灣人民福祉為優先；民進黨嘉義縣長參選人、綠委蔡易餘則未回應相關問題。



中美峰會將於美東時間24日在華府登場，中國國家主席習近平23日晚間抵達華盛頓近郊安德魯聯合基地，展開為期3天的國事訪問，美國總統特朗普與夫人梅拉尼婭親自前往機場迎接習近平及夫人彭麗媛。由於峰會可能觸及台灣、對台軍售等議題，引發台灣政界關注。



國民黨籍台中市長盧秀燕也公開喊話賴清德召開“國安”高層會議因應，並建議相關首長中秋連假不要離開崗位，進入“總統府”協助賴清德掌握情勢、調度指揮。



吳品叡、蔡易餘今天下午同場出席嘉義縣商圈聯合購物節活動，兩人被問及中美峰會及台灣可能面臨的影響，蔡易餘對相關問題不予回應。



吳品叡則表示，中美峰會受到國際高度關注，由於台灣與中美關係密切，對談內容可能與台灣有關，更令人擔心台灣議題被當作雙方談判籌碼，這也是台灣人民所憂慮的事情。



吳品叡指出，面對中美峰會可能帶來的區域情勢變化，賴清德應該做好相關因應對策，密切掌握後續發展，她相信賴清德會做出對台灣人民福祉有利的選擇，盼政府在國際局勢變化下，維護台灣整體利益。