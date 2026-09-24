蔣萬安清晨走訪環南市場　攤商嗨

台北市長蔣萬安前往環南市場視察並與攤商合照。（照片：台北市政府提供） 中評社台北9月24日電／中秋節四天連假將至，國民黨籍台北市長蔣萬安24日一早6點前往環南市場視察，了解節前民生物資供應及市場營運情形。蔣萬安也透過市場廣播，向攤商致意，感謝大家在中秋節前忙碌備貨、提供充足多元的民生物資，讓市民安心採買，並祝福大家生意興旺、佳節平安愉快。



位於萬華區的環南市場是北台灣最具指標性的大型生鮮與生活物資批發轉運站之一，供應大台北地區每日約三分之一的民生食材，一早就非常忙碌。



九合一選戰熱度升高，蔣萬安清晨在地方市議員郭昭巖、吳志剛、鍾小平及環南市場自治會陪同下，逐一到各攤商握手打招呼，攤商們見到蔣萬安，也高興地跑來合影簽名，蔣也來者不拒，握到每雙手、一起自拍。



蔣萬安指出，市府持續傾聽攤商需求，上任後解除“一戶一攤”限制，推動“一戶多攤”，讓攤商經營更有彈性；此外，自2027年起，市府每年將投入近2，000萬元，補助公有市場50%基本電費，實際減輕攤商的營運負擔。



蔣萬安今日在環南市場停留超過2小時，從一樓蔬菜類區出發，逐一走訪獸肉區、調理加工區、漁產類區及家禽類區，接著前往二樓飲食類區及雜貨類區，沿途向攤商致意問候。不少攤商熱情上前打招呼，也送上鳳梨、菜頭、發糕、蒜等象徵吉祥好彩頭的物品，現場氣氛熱絡。



隨後，蔣萬安前往環南市場土地公廟參香祈福，祈求台北四時無災、風調雨順，也祝福所有市場攤商生意興隆、財源廣進，與市民一同平安歡度中秋佳節。