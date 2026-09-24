攻蘇巧慧本命區設競總　李四川支持者喊凍蒜

民眾送上粽子祝國民黨新北市長參選人李四川高票當選。（照片：李四川競總提供） 中評社台北9月24日電／中國國民黨新北市長參選人李四川鶯歌競選總部及川友會24日成立，現場湧入超過600位支持者、眾多在地里長等熱情高舉手舉牌、揮舞青天白日旗，齊聲高喊“凍蒜”，氣氛極為高昂熱烈，跨黨派地方人士也到場力挺。李四川並將戰旗授予鶯歌競總主委許俊森及鶯歌川友會會長、鶯歌區里長聯誼會長林茂哲，展現鶯歌基層大團結、攜手力挺李四川，共為新北市打拼的氣勢與決心。



由於鶯歌選區是李四川對手、民進黨新北市長參選人蘇巧慧經營的“立委”選區，在地里長出席踴躍，有助李四川拉抬選情。



李四川表示，過去在台北縣副縣長、新北市副市長任內，與在地里長、民代共同推動多項鶯歌在地建設，始終把鶯歌鄉親的需求放在心上，對於鶯歌未來發展藍圖，李四川強調，擔任市長後將推動“大漢溪捷運縱貫線”、“樹林鐵路地下化並延伸至鶯歌”，強化溪南地區交通，並深化鶯歌獨特的陶瓷文化底蘊，結合特色產業與觀光資源，全力促進地方經濟發展，帶動周邊商圈繁榮，打造兼具文化質感與產業商機的嶄新鶯歌。



談及福利政策與治理理念，李四川特別以敬老卡政策為例指出，自己經過務實精算，提出未來敬老卡中的300點可作為悠遊卡使用，可直接在超商、超市、藥局消費，還能用於醫療院所就診，既能實質照顧長輩，又不會造成市府財政失控與負擔。李四川的務實政見與施政理念，展現工程師治市“講求實效、務實紀律”的核心精神。



今天現場氣氛高昂，鶯歌區競總主委、鶯歌區調解委員會主席許俊森及鶯歌川友會會長、鶯歌區里長聯誼會長林茂哲帶頭揮舞戰旗，率領滿場鄉親及里長高喊凍蒜，展現鶯歌基層鄉親堅定支持李四川的氣勢。國民黨籍“立委”張智倫、新北市議員洪佳君、呂家愷、黃永昌、林金結，原住民議員參選人吳國譽、何應明及民眾黨議員參選人吳亞倫等跨黨派人士皆到場共襄盛舉，不分顏色團結拚勝選。