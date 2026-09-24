特朗普破例接機　曾偉峯：希望爭取更多利益

政治大學國際關係研究中心副研究員兼國際合作事務統籌長曾偉峯。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月25日電（記者 鄭羿菲）中國國家主席習近平抵達美國訪問，美國總統特朗普親自接機，高規格接待。政治大學國際關係研究中心副研究員兼國際合作事務統籌長曾偉峯接受中評社訪問表示，這突顯出特朗普個人行事風格，對誰好完全看得出來，背後盤算是希望以此方式給足面子，好讓中方能更放開心胸、給更多利益。



中國國家主席習近平應美國總統特朗普邀請，自23日至25日赴美國進行國事訪問。



曾偉峯是美國北德州大學政治學博士，曾任淡江大學中國大陸研究所助理教授、“國防安全研究院”量化分析與決策推演中心助理研究員。現為政治大學國際關係研究中心副研究員兼國際合作事務統籌長。



曾偉峯接受中評社訪問表示，特朗普為了獲得中國經貿訂單，一定會給中方做足面子，且他是非典型領導人，不適用傳統外交慣例，打破美國長達60年的外交慣例，親自到華府近郊的安德魯聯合基地迎接中國領導人，就是很地道的特朗普風格。



曾偉峯說，也因此可以看得很清楚，特朗普的行事作風是對人不對事，對誰好完全看得出來，另一方面也是特朗普希望以此方式給習近平面子，背後的盤算是希望習能更放開心胸進行此次談判、給更多利益。



在中美峰會前夕，日本首相高市早苗先與特朗普會談35分鐘，此前也有美日韓外長於紐約進行會談，並重申維持台灣海峽和平與穩定的重要性，美方用意為何？