陳奕帆：習特會擬聚焦三個T　台軍售會延

美國總統特朗普和夫人梅拉尼婭親自到機場迎接中國國家主席習近平和夫人彭麗媛。(新華社) 中評社台北9月24日電／中美峰會24日登場，學者陳奕帆指出，有了上次的對話基礎，這次可能會聚焦在貿易、科技、德黑蘭“3個T”，而過度強調台灣對美中關係都沒有正面的幫助。至於對台軍售部分，他認為，特朗普尚有求於大陸推動其他峰會，因此緩售訊號明顯，但若共和黨11月輸掉國會多數，則可能在新國會施壓下批准軍售，但最快也是今年底、明年初。



中國國家主席習近平今抵達華府，美國總統特朗普親自接機，開啟今年的習特二會。《中時新聞網》報導，軍事外交學者陳奕帆推估，此次習特二會應聚焦在“3個T”，即貿易（Trade）、科技（Technology）、德黑蘭（Tehran），而第4個T指的是台灣在美國主導的議程下，不會是主要的焦點，因為過度強調台灣對美國、美中關係都沒有正面的幫助。



他說，習特二會最主要的目的是要穩定雙邊關係，有了五月份第一次習特會後，美中兩國在台海周邊態勢相對穩定，兩位領導人樂見穩定關係持續，也符合“構建中美建設性戰略穩定關係”的大戰略。



關於軍售速度問題，陳奕帆認為，對台軍售年底前都不容易宣布，既定的APEC深圳峰會、G20佛州峰會外，特朗普尚有求於大陸推動美中俄三國元首峰會、美朝峰會等，因此對軍售案仍在評估，也是對兩岸都釋出緩售的訊號。



陳奕帆分析，雖然特朗普在商言商，了解軍售對台商機，但他更在意美中關係及台灣晶片產業赴美動向。若共和黨11月輸掉國會多數，特朗普政府就較有可能在新國會施壓下，批准對台軍售，但時程最快也要年底耶誕假期，或是明年初新國會上任後。

