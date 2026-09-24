推地方觀光　嘉義縣購物節有機會抽中休旅車

嘉義縣民雄商圈發展協會理事、玖凉冰菓室經營者陳玫均。（中評社 李京昇攝） 中評社嘉義9月24日電（記者 李京昇）嘉義縣商圈聯合購物節邁入第5屆，今年以“科技智慧商圈”為主題，串聯全縣19個商圈組織及大嘉義觀光工廠協會，10月1日至11月30日展開為期2個月的購物節，民進黨籍嘉義縣長翁章梁24日宣傳購物節活動，邀請民眾到嘉義縣消費，民眾到指定店家單筆消費滿新台幣200元即可登錄抽獎，有機會抽中純電休旅車、油電休旅車等超過200項好禮。



嘉義縣長翁章梁、民進黨嘉義縣長參選人、“立委”蔡易餘、無黨籍嘉義縣長參選人、朴子市長吳品叡等人24日出席開跑記者會，今年最大獎包括Foxtron Bria Elegant純電休旅車及Toyota Corolla Cross 1.8L Hybrid油電休旅車，另有AI智慧雙控洗衣機、電動機車、按摩椅、蒸氣電子衣櫥、iPhone及平板等獎項。



翁章梁表示，商圈購物節已邁入第5年，消費金額逐年提高，去年更創下新台幣7.2億元紀錄，隨著嘉義產業發展，未來將有更多外地人口進駐，外地人到新地方生活，往往會先尋找在地美食，因此商圈應把握發展機會，善用網路行銷凸顯地方特色，吸引更多民眾到訪。



翁章梁指出，商圈發展不能只靠單一店家，應透過店家合作、青年創業輔導及特色商品開發，降低商品同質化，也可結合美食家、學校及專業人士規劃套票優惠、特色活動，逐步建立商圈自主經營能力。縣府也將持續透過購物節及嘉義共同品牌整合資源，讓商家共享產業發展帶來的商機。



今年活動期間消費滿200元即可取得抽獎資格，指定商圈活動期間及雙十連假消費還可享雙倍抽獎序號，最高可累計4倍抽獎機會；另新增電子發票載具專屬獎項，鼓勵民眾響應無紙化消費。活動預計12月7日直播抽獎，詳細資訊可至“來嘉遊，嘉義縣商圈”粉絲專頁查詢。